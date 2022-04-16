***ERBOS*** ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ERBOS*** ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Olagan Genel Kurul Toplantı SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021Karar Tarihi 17.03.2022Genel Kurul Tarihi 16.04.2022Genel Kurul Saati 11:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 15.04.2022Ülke TürkiyeŞehir KAYSERİİlçe MELİKGAZİAdres Anbar Mahallesi 895.Sokak No:9 Melikgazi / KAYSERİGündem Maddeleri1 - Açılış yoklama2 - Divan Heyeti seçimi3 - Genel Kurul adına zaptı imzalamaya Divan Heyetine yetki verilmesi.4 - 2021 Yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporunun ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaylanması5 - 2021 Yılı Bilanço ve Kar Zarar Hesabının okunması, görüşülmesi ve onaylanması.6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri.7 - Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi, 2022 yılı için bir sonraki olağan genel kurula kadar görev yapmak üzere yönetim kurulu üyelerinin seçimi ile bağımsız üye aday listesinin genel kurulun bilgisine sunulması, üzerinde görüşülmesi ve bu listede yer alan adaylar arasından bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçimi8 - Yönetim Kurulu'nun, 2021 yılı karı ile ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması9 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile üst düzey Yöneticilerin "Ücretlendirme esasları" hakkında bilgi verilmesi10 - Yönetim Kurulu üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri ücretlerinin tespiti11 - Yönetim Kurulu tarafından, 2022 yılı hesaplarının denetimi için seçilen Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu'nun onaylanması.12 - 2021 yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımların görüşülmesi ve karara bağlanması13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliğ"i ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkeleri"nin (1.3.6) maddesinde belirtilen kişilerin bu maddede belirtilen işlemleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.14 - Şirket tarafından 3.Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi.15 - Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'unun 395-396'inci Maddelerinde yazılı, şirketlerle iş yapma ve diğer muamelelerin ifası hususunda yetki verilmesi.16 - Dilek ve temenniler.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 ERBOSAN 2021 YILI OLAGAN GENEL KURUL İLANI VE VEKALETNAME.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 2 BİLGİLENDİRME NOTU.docx.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları a) SPK 'na göre hazırlanmış gelir tablosundaki 2021 yılı dönem karından yasal kayıtlarda yer alan kardan karşılanmak üzere, brüt 35.000.000,00 TL dağıtılmasına buna göre 3.500.616,86 TL'nin A grubu imtiyazlı hisselere brüt, 31.499.383,14 TL'nin C grubu imtiyazsız hisselere brüt olmak üzere toplam dağıtılacak 35.000.000,00 TL'den 3.500.000,00 TL Gelir Vergisi Stopajı ayrıldıktan sonra bakiye kalan net 31.500.000,00 TL'nin 31.05.2021 tarihine kadar kar payı olarak dağıtılmasına, 3.399.938,31 TL'nin ikinci tertip yasal yedek akçe ayrılmasına, dağıtımdan sonra bakiyenin de olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına,b) Yönetim Kurulu Üyeliklerine Mahmut ÖZBIYIK, Mehmet ÖZBIYIK ve Şaban ALTUNBAĞ, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine ise Nejmiye Neşe TEMİZ ve Durmuş Ali YILMAZ'ın seçilmelerine, c) Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 2022 yılı için seçilen Finansal Eksen Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. arasında imzalanan sözleşmenin kabulüne, karar verilmiştir.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 2021 Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - TutanakEK: 2 2021 Genel Kurul Hazirun 1.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 3 Kar Dağıtım Tab 2021.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç DokümanıEK: 4 Bağımsızliık Beyanı Nejmiye Neşe TEMİZ.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç DokümanıEK: 5 Bağımsızliık Beyanı Durmuş Ali YILMAZ.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç DokümanıEk AçıklamalarŞirketimiz yönetim kurulu Mahmut ÖZBIYIK'ın başkanlığında toplanarakAşağıda yazılı gündem maddelerini görüşerek karara bağlamak üzere, Şirket Olağan Genel 16.04.2022 Cumartesi günü saat 11:00'da Anbar Mahallesi 895. Sokak No:9 Kayseri adresindeki Şirket Merkezimiz toplantı salonunda yapılmasına,2021 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Finansal Tablolar ve Dipnotları (Finansal Rapor), Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu ve Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı, Genel Kurula Katılım Prosedürü ve vekâletname formu ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) kapsamında gerekli açıklamaları içeren bilgi notları, toplantıdan üç hafta önce Şirket merkezinde sayın hissedarlarımızın tetkikine hazır bulundurulmasına,Toplantıya asaleten iştirak edemeyecek ortaklarımızın vekaletname düzenleyerek toplantıya katılmalarına,Oy birliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021374BIST