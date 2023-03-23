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***ERBOS*** ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

23.03.2023 11:26
***ERBOS*** ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim


***ERBOS*** ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Genel Kurula sunulacak Kar Dağıtım Önerisi hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni gelen uyarı üzerine toplam kar payları dağıtım küsüratında yapılan düzeltme

Karar Tarihi 22.03.2023
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 29.04.2023
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREERBO00012 Peşin 5.674,8198275 567.481,98275 10 5.107,3378447 510.733,78447
C Grubu, ERBOS, TRAERBOS91G8 Peşin 0,9000000 90 10 0,8100000 81

Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREERBO00012 0 0
C Grubu, ERBOS, TRAERBOS91G8 0 0

Ek Açıklamalar
22.03.2023 tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısında
Şirketimizin 2022 yılı hesap dönemine ait SPK Tebliği'ne göre hazırlanmış gelir tablosundaki dönem karından yasal kayıtlardan karşılanmak üzere brüt 20.000.000,00 'nin kar payı olarak dağıtılmasının Genel Kurul'a teklif edilmesine oybirliğiyle karar verilmiştir

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Kar Dağıtım Tab 2022.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1127281


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Yarım 4.011 4.041 -1,00  
Çeyrek 2.005 2.021 0,00  
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