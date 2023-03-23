***ERBOS*** ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ERBOS*** ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Genel Kurula sunulacak Kar Dağıtım Önerisi hakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni gelen uyarı üzerine toplam kar payları dağıtım küsüratında yapılan düzeltmeKarar Tarihi 22.03.2023Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 29.04.2023Nakit Kar Payı Ödeme Şekli PeşinPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREERBO00012 Peşin 5.674,8198275 567.481,98275 10 5.107,3378447 510.733,78447C Grubu, ERBOS, TRAERBOS91G8 Peşin 0,9000000 90 10 0,8100000 81Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREERBO00012 0 0C Grubu, ERBOS, TRAERBOS91G8 0 0Ek Açıklamalar22.03.2023 tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısındaŞirketimizin 2022 yılı hesap dönemine ait SPK Tebliği'ne göre hazırlanmış gelir tablosundaki dönem karından yasal kayıtlardan karşılanmak üzere brüt 20.000.000,00 'nin kar payı olarak dağıtılmasının Genel Kurul'a teklif edilmesine oybirliğiyle karar verilmiştirEklenen DökümanlarEK: 1 Kar Dağıtım Tab 2022.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1127281BIST