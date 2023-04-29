***ERBOS*** ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ERBOS*** ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kar Payı Dağıtım teklifinin genel kurulda görüşülmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni 29.04.2023 tarihinde yönetim kurulunca teklif edilen 20.000.000 TL'nin 25.000.000 TL olarak genel kurulda kabul edlmesi sebebiyleKarar Tarihi 22.03.2023Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 29.04.2023Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? GörüşüldüNakit Kar Payı Ödeme Şekli PeşinPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREERBO00012 Peşin 7.093,5247808 709.352,47808 10 6.384,1723027 638.417,23027C Grubu, ERBOS, TRAERBOS91G8 Peşin 1,1250000 112,5 10 1,0125000 101,25Kar Payı Ödeme TarihleriÖdeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)Ödeme Tarihi (3)Kayıt Tarihi (4)Peşin 15.05.2023 15.05.2023 17.05.2023 16.05.2023(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Nakit Kar Payı Ödeme Zaman AralığıNakit Kar Payı Hak Kullanımının Başlayabileceği İlk Tarih (Teklif Edilen) Nakit Kar Payı Hak Kullanımının Başlayabileceği Son Tarih (Teklif Edilen) Nakit Kar Payı Hak Kullanımının Başlayabileceği İlk Tarih (Genel Kurulca Onaylanan) Nakit Kar Payı Hak Kullanımının Başlayabileceği Son Tarih (Genel Kurulca Onaylanan)15.05.2023Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREERBO00012 0 0C Grubu, ERBOS, TRAERBOS91G8 0 0Ek AçıklamalarŞirketimizin 29.04.2023 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında SPK 'na göre hazırlanmış gelir tablosundaki 2022 yılı dönem karından yasal kayıtlarda yer alan kardan karşılanmak üzere, brüt 25.000.000,00 TL dağıtılmasına buna göre 2.500.396,55 TL'nin A grubu imtiyazlı hisselere brüt, 22.499.603,45 TL'nin C grubu imtiyazsız hisselere brüt olmak üzere toplam dağıtılacak 25.000.000,00 TL'den 2.500.000,00 TL Gelir Vergisi Stopajı ayrıldıktan sonra bakiye kalan net 22.500.000,00 TL'nin 15.05.2023 tarihine kadar kar payı olarak dağıtılmasına, 2.399.960,34 TL'nin ikinci tertip yasal yedek akçe ayrılmasına, dağıtımdan sonra bakiyenin de olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına karar verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 Kar Dağıtım Tablasu 2022.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1143907BIST