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***ERBOS*** ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

29.04.2023 14:05
***ERBOS*** ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim


***ERBOS*** ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kar Payı Dağıtım teklifinin genel kurulda görüşülmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni 29.04.2023 tarihinde yönetim kurulunca teklif edilen 20.000.000 TL'nin 25.000.000 TL olarak genel kurulda kabul edlmesi sebebiyle

Karar Tarihi 22.03.2023
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 29.04.2023
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREERBO00012 Peşin 7.093,5247808 709.352,47808 10 6.384,1723027 638.417,23027
C Grubu, ERBOS, TRAERBOS91G8 Peşin 1,1250000 112,5 10 1,0125000 101,25

Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)

Peşin 15.05.2023 15.05.2023 17.05.2023 16.05.2023

(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Nakit Kar Payı Ödeme Zaman Aralığı
Nakit Kar Payı Hak Kullanımının Başlayabileceği İlk Tarih (Teklif Edilen) Nakit Kar Payı Hak Kullanımının Başlayabileceği Son Tarih (Teklif Edilen) Nakit Kar Payı Hak Kullanımının Başlayabileceği İlk Tarih (Genel Kurulca Onaylanan) Nakit Kar Payı Hak Kullanımının Başlayabileceği Son Tarih (Genel Kurulca Onaylanan)
15.05.2023

Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREERBO00012 0 0
C Grubu, ERBOS, TRAERBOS91G8 0 0

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 29.04.2023 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında SPK 'na göre hazırlanmış gelir tablosundaki 2022 yılı dönem karından yasal kayıtlarda yer alan kardan karşılanmak üzere, brüt 25.000.000,00 TL dağıtılmasına buna göre 2.500.396,55 TL'nin A grubu imtiyazlı hisselere brüt, 22.499.603,45 TL'nin C grubu imtiyazsız hisselere brüt olmak üzere toplam dağıtılacak 25.000.000,00 TL'den 2.500.000,00 TL Gelir Vergisi Stopajı ayrıldıktan sonra bakiye kalan net 22.500.000,00 TL'nin 15.05.2023 tarihine kadar kar payı olarak dağıtılmasına, 2.399.960,34 TL'nin ikinci tertip yasal yedek akçe ayrılmasına, dağıtımdan sonra bakiyenin de olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına karar verilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Kar Dağıtım Tablasu 2022.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1143907


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Tam 9.184 9.433 151,00  
Yarım 4.476 4.586 48,00  
Çeyrek 2.245 2.300 21,00  
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