***ERBOS*** ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı









***ERBOS*** ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeMaddi Duran Varlık AlımıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYoktur.Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAlıma Konu Maddi Duran Varlığın NiteliğiTarlaAlıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, YüzölçümüKayseri ili Kocasinan - 19.934,17 m2Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi14.02.2024Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?VarToplam Alım Bedeli3.805.000 TLİşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)%0,09Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)%19,02Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)%19,74Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)%2,12İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)%0,19Alım KoşullarıTakas Nakit Peşinİşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih19.02.2024Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine EtkileriYatırım AmaçlıKarşı TarafAta Karbon Maden lojistik Sanayi A.Ş.Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliğiİlşkili taraf değildir.Varsa İşleme İlişkin Sözleşme TarihiÖnemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı FiyatıMaddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiKarşılıklı pazarlıkDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarŞirketimizin mali tablolarında "yatırım amaçlı gayrımenkul" şeklinde sınıflandırılan Kayseri ili Kocasinan İlçesi Boğazköprü mevkii 145 ada 204 parselde yer alan arsamızın, Ata Karbon Maden Lojistik Ticaret A.Ş.'ye 6.410.000 TL satılmasına, buna karşılık aynı bölgede yer alan ve arsa sahibi Ata Karbon Maden Lojistik Ticaret A.Ş. olan 145 ada 217 parsel ve 239 ada 16 parselde yer alan arsaların 3.805.000 TL bedelle satın alınmasına, arada oluşan 2.605.000 TL fiyat farkının Ata Karbon Maden Lojistik Ticaret A.Ş.'den tahsil edilmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252057BIST