***ERBOS*** ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı
26.02.2024 18:52
***ERBOS*** ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı )
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Türkçe
Maddi Duran Varlık Alımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yoktur.
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
Tarla
Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
Kayseri ili Kocasinan - 19.934,17 m2
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
14.02.2024
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Var
Toplam Alım Bedeli
3.805.000 TL
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
%0,09
Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)
%19,02
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%19,74
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)
%2,12
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
%0,19
Alım Koşulları
Takas Nakit Peşin
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
19.02.2024
Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkileri
Yatırım Amaçlı
Karşı Taraf
Ata Karbon Maden lojistik Sanayi A.Ş.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
İlşkili taraf değildir.
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
-
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
-
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Karşılıklı pazarlık
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar
Şirketimizin mali tablolarında "yatırım amaçlı gayrımenkul" şeklinde sınıflandırılan Kayseri ili Kocasinan İlçesi Boğazköprü mevkii 145 ada 204 parselde yer alan arsamızın, Ata Karbon Maden Lojistik Ticaret A.Ş.'ye 6.410.000 TL satılmasına, buna karşılık aynı bölgede yer alan ve arsa sahibi Ata Karbon Maden Lojistik Ticaret A.Ş. olan 145 ada 217 parsel ve 239 ada 16 parselde yer alan arsaların 3.805.000 TL bedelle satın alınmasına, arada oluşan 2.605.000 TL fiyat farkının Ata Karbon Maden Lojistik Ticaret A.Ş.'den tahsil edilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252057
BIST