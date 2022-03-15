***ERBOS*** ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ERBOS*** ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYoktur.Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar31.12.2021 Tarihinde sona eren toplu iş sözleşmesinin yenilenmesi amacıyla Şirketimiz ile Öz Çelik-İş Sendikası arasında Anbar Mahallesi 895. Sokak N9 KAYSERİ adresinde görüşmelere başlanmış ve uzlaşma sağlanarak 15.03.2022 tarihi itibariyle 31.12.2023 tarihine kadar 2 yıllık anlaşma imzalanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010553BIST