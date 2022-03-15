***ERBOS*** ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.03.2022 15:19
***ERBOS*** ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
31.12.2021 Tarihinde sona eren toplu iş sözleşmesinin yenilenmesi amacıyla Şirketimiz ile Öz Çelik-İş Sendikası arasında Anbar Mahallesi 895. Sokak N9 KAYSERİ adresinde görüşmelere başlanmış ve uzlaşma sağlanarak 15.03.2022 tarihi itibariyle 31.12.2023 tarihine kadar 2 yıllık anlaşma imzalanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010553
BIST
15:532.092
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 3,33
|Açılış
|: 2.087
|
|Önceki Kapanış
|: 2.088
|
2.095
En Düşük
2.078
15:5314,6354
En Yüksek
|Değişim
|: -0,98%
|| -0,1445
|Açılış
|: 14,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7500
|
14,8454
En Düşük
14,4452
15:5316,1194
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0689
|Açılış
|: 16,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1600
|
16,3517
En Düşük
15,9787
15:53904,14
En Yüksek
|Değişim
|: -2,56%
|| -23,78
|Açılış
|: 904,14
|
|Önceki Kapanış
|: 927,92
|
931,64
En Düşük
893,71
BIST En Aktif Hisseler15:53
|PKENT
|397,20
|32.051.101
|% 10,00
|
|PENTA
|334,80
|40.021.779
|% 9,99
|
|AYEN
|9,98
|65.140.141
|% 9,91
|
|EDIP
|3,79
|8.971.268
|% 9,86
|
|RAYSG
|12,87
|3.627.449
|% 9,25
|
|GRSEL
|8,89
|299.604.892
|% -9,93
|
|KRSTL
|5,58
|5.345.925
|% -9,85
|
|OTTO
|33,00
|130.417
|% -5,61
|
|EUYO
|2,99
|1.316.990
|% -5,08
|
|KZBGY
|46,86
|7.015.224
|% -4,25
|
|THYAO
|27,28
|2.578.238.349
|% 2,48
|
|FROTO
|276,50
|1.835.213.807
|% 3,09
|
|KRDMD
|14,79
|1.686.839.305
|% 0,07
|
|GARAN
|11,93
|1.383.396.087
|% 0,59
|
|EREGL
|34,60
|1.238.089.363
|% 0,58
|
|YKBNK
|3,83
|768.681.680
|% 2,13
|
|KARSN
|4,10
|808.134.477
|% 5,40
|
|DOHOL
|3,35
|559.610.544
|% 0,60
|
|ODAS
|1,56
|198.503.142
|% 1,30
|
|GARAN
|11,93
|1.383.396.087
|% 0,59
|
|15:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6261
|14,6354
|% -0,98
|
|Euro
|16,0806
|16,1194
|% -0,43
|
|Sterlin
|19,0876
|19,1833
|% -0,45
|
|Frank
|15,5384
|15,6320
|% -0,98
|
|Riyal
|3,8918
|3,9113
|% -1,00
|
|15:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.921
|1.921
|-29,98
|
|Altın Gr.
|907
|907
|-20,98
|
|Cumhuriyet
|5.987
|6.077
|-172,00
|
|Tam
|5.967
|6.118
|-150,70
|
|Yarım
|2.884
|2.959
|-72,90
|
|Çeyrek
|1.446
|1.480
|-36,45
|
|Gümüş.Ons
|24,68
|24,71
|-0,35
|
|Gümüş Gr.
|11,65
|11,66
|-0,26
|
|B. Petrol
|100
|100
|-6,56
|
Seans Raporu
15:53
daha fazla
-
16:50DOHOL
Yüzde 4.49 oranında artışla 3.26 lira fiyatla işlem gören hissede 198, 560, 497 adet işlem
-
16:49DOAS
Yüzde 4.79 oranında artışla 52.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 899, 989 adet işlem
-
16:48MEPET
Yüzde 10.00 oranında artışla 2.31 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 633, 010 adet işlem
-
16:47
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, KOZAA, KOZAL
-
16:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 77 artarak (% 1.02 ) 1, 866