***ERBOS*** ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.03.2022 18:26
***ERBOS*** ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 16.04.2021 tarihinde yapılacak olan 2021 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, N17.1 tebliği gereğince Yönetim Kurulu Üyeliklerine Mahmut ÖZBIYIK, Mehmet ÖZBIYIK, Şaban ALTUNBAĞ , Durmuş Ali YILMAZ (Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayı) ve Neşe Necmiye TEMİZ (Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayı)'nın aday gösterilmelerine, 2021 yılı Olağan Genel Kurul'una teklif edilmesine karar verilmiştir.
2021 yılına ait Olağan Genel Kurul'a teklif edilen Yönetim Kurulu Adayları özgeçmişleri ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011200
BIST
18:052.134
En Yüksek
|Değişim
|: 2,14%
|| 44,79
|Açılış
|: 2.104
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|Önceki Kapanış
|: 2.089
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2.136
En Düşük
2.104
18:0514,7396
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
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|Açılış
|: 14,7000
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|Önceki Kapanış
|: 14,7000
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En Düşük
14,5578
18:0516,3772
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|Açılış
|: 923,37
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926,16
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900,99
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AVGYO
|3,19
|49.649.576
|% 10,00
|
|PENTA
|346,50
|50.400.795
|% 10,00
|
|YEOTK
|62,75
|8.726.392
|% 9,99
|
|GZNMI
|27,74
|101.319.017
|% 9,99
|
|ISBIR
|47,84
|2.054.971
|% 9,98
|
|PKENT
|393,30
|106.048.910
|% -9,98
|
|ORCAY
|20,80
|49.556.473
|% -9,96
|
|ULUFA
|2,82
|25.291.733
|% -4,73
|
|TETMT
|264,00
|10.269.343
|% -3,93
|
|MEPET
|2,47
|8.788.069
|% -3,52
|
|KRDMD
|14,99
|3.497.859.446
|% 4,17
|
|EREGL
|35,76
|3.194.708.472
|% 4,32
|
|GARAN
|11,86
|3.024.385.794
|% 0,00
|
|THYAO
|27,86
|2.575.854.338
|% 0,58
|
|FROTO
|303,20
|1.824.467.013
|% 5,83
|
|DOHOL
|3,46
|993.530.952
|% 5,49
|
|GARAN
|11,86
|3.024.385.794
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,89
|926.581.887
|% 2,37
|
|KRDMD
|14,99
|3.497.859.446
|% 4,17
|
|EKGYO
|2,25
|379.472.795
|% 0,90
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7261
|14,7396
|% 0,85
|
|Euro
|16,3511
|16,3772
|% 1,40
|
|Sterlin
|19,2870
|19,3837
|% 0,73
|
|Frank
|15,6698
|15,7642
|% 1,35
|
|Riyal
|3,9171
|3,9367
|% 0,93
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.947
|1.947
|19,64
|
|Altın Gr.
|923
|923
|18,77
|
|Cumhuriyet
|6.085
|6.177
|75,00
|
|Tam
|6.057
|6.210
|75,90
|
|Yarım
|2.928
|3.004
|36,72
|
|Çeyrek
|1.468
|1.502
|18,35
|
|Gümüş.Ons
|25,46
|25,49
|0,38
|
|Gümüş Gr.
|12,07
|12,09
|0,30
|
|B. Petrol
|106
|106
|8,10
|
Seans Raporu
18:05
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17:59RTALB
Yüzde 5.62 oranında artışla 17.10 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 036, 892 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 59, 6 artarak (% 2.55 ) 2, 399
-
17:56XU100
Endeks 2, 133 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 12 üstünde . İşlem hacmi 30, 585.00 milyon TL de
-
17:56AYEN
Yüzde 9.85 oranında artışla 12.05 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 161, 822 adet işlem
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17:55AVGYO
Yüzde 10.00 oranında artışla 3.19 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 344, 970 adet işlem