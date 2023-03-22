***ERBOS*** ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ERBOS*** ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYoktur.Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 29.04.2023 tarihinde yapılacak olan 2022 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, N17.1 tebliği gereğince Yönetim Kurulu Üyeliklerine Mahmut ÖZBIYIK, Mehmet ÖZBIYIK, Şaban ALTUNBAĞ , Durmuş Ali YILMAZ (Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayı) ve Neşe Necmiye TEMİZ (Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayı)'nın aday gösterilmelerine, 2022 yılı Olağan Genel Kurul'una teklif edilmesine karar verilmiştir.2022 yılına ait Olağan Genel Kurul'a teklif edilen Yönetim Kurulu Adayları özgeçmişleri ekte sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1127156BIST