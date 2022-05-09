***ERBOS*** ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
09.05.2022 18:31
***ERBOS*** ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yoktur.
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
09/05/2022
Karar Sayısı
15
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ"NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI
a) Şirketimizin 31.03.2022 ara dönemine ait Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya ilişkin Esaslar Tebliği (II-14.1)'e göre hazırlanmış finansal tablo, dipnotları ve faaliyet raporunun tarafımızca incelendiğini,
b) Şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çerçevesinde, finansal tablo ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
c) Şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çerçevesinde, yürürlüktekiMühendisi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027974
BIST
18:052.466
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 6,99
|Açılış
|: 2.462
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|Önceki Kapanış
|: 2.459
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2.481
En Düşük
2.442
18:0515,0980
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 0,1530
|Açılış
|: 15,1350
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|Önceki Kapanış
|: 15,0450
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15,1381
En Düşük
14,9241
18:0515,9300
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0850
|Açılış
|: 15,9300
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|Önceki Kapanış
|: 15,8450
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15,9400
En Düşük
15,7800
18:05902,80
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -2,40
|Açılış
|: 904,26
|
|Önceki Kapanış
|: 905,21
|
907,64
En Düşük
894,98
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KAPLM
|91,30
|83.096.003
|% 10,00
|
|YBTAS
|20.900,00
|1.912.102
|% 10,00
|
|MEPET
|3,74
|8.847.586
|% 10,00
|
|ETILR
|10,12
|14.144.986
|% 10,00
|
|PRKAB
|38,08
|111.037.261
|% 9,99
|
|DEVA
|35,98
|164.238.871
|% -9,23
|
|PAMEL
|104,20
|8.408.375
|% -6,96
|
|TDGYO
|7,22
|4.809.368
|% -6,84
|
|SANEL
|5,20
|4.441.658
|% -6,81
|
|AYES
|21,26
|595.155
|% -5,26
|
|THYAO
|42,30
|3.563.784.455
|% -0,19
|
|KRDMD
|16,33
|3.294.992.779
|% 5,49
|
|SISE
|19,26
|2.878.828.375
|% -0,67
|
|EREGL
|33,52
|2.174.231.021
|% 1,76
|
|TUPRS
|245,30
|2.125.252.718
|% -3,88
|
|EKGYO
|2,68
|895.397.788
|% -0,37
|
|YKBNK
|4,86
|1.282.096.882
|% 0,41
|
|KRDMD
|16,33
|3.294.992.779
|% 5,49
|
|AKBNK
|8,66
|1.458.520.113
|% -0,69
|
|SISE
|19,26
|2.878.828.375
|% -0,67
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,0883
|15,1078
|% 1,09
|
|Euro
|15,9348
|15,9635
|% 1,20
|
|Sterlin
|18,5560
|18,6491
|% 0,95
|
|Frank
|15,1366
|15,2278
|% 0,57
|
|Riyal
|4,0139
|4,0340
|% 1,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.860
|1.860
|-23,57
|
|Altın Gr.
|902
|902
|-2,98
|
|Cumhuriyet
|6.124
|6.216
|12,00
|
|Tam
|6.097
|6.252
|16,73
|
|Yarım
|2.947
|3.024
|8,09
|
|Çeyrek
|1.478
|1.512
|4,05
|
|Gümüş.Ons
|21,83
|21,86
|-0,51
|
|Gümüş Gr.
|10,57
|10,58
|-0,18
|
|B. Petrol
|107
|107
|-5,74
|
Seans Raporu
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