***ERCB*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu









***ERCB*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )İlgili Şirketler [ERCB]İlgili Fonlar []TürkçeBISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarErciyas Çelik Boru Sanayi A.Ş. ERCB.E işlem koduyla 13/01/2022 tarihinden itibaren (BUGÜN) Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacaktır. (Maksimum Emir Değeri: 3.000.000 TL). ERCB.E pay sırasında işlem gerçekleşinceye kadar serbest marj uygulanacak olup, oluşan ilk işlem fiyatı o seansın devamı için baz fiyat olacak ve oluşan baz fiyat ile alt ve üst fiyat limitleri belirlenecektir. İlgili sırada baz fiyatın oluştuğu seansın sonuna kadar piyasa emri ve piyasadan limite emri girilemeyecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993293BIST