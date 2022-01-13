***ERCB*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
13.01.2022 09:21
***ERCB*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Erciyas Çelik Boru Sanayi A.Ş. ERCB.E işlem koduyla 13/01/2022 tarihinden itibaren (BUGÜN) Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacaktır. (Maksimum Emir Değeri: 3.000.000 TL). ERCB.E pay sırasında işlem gerçekleşinceye kadar serbest marj uygulanacak olup, oluşan ilk işlem fiyatı o seansın devamı için baz fiyat olacak ve oluşan baz fiyat ile alt ve üst fiyat limitleri belirlenecektir. İlgili sırada baz fiyatın oluştuğu seansın sonuna kadar piyasa emri ve piyasadan limite emri girilemeyecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993293
BIST
18:052.064
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 2.064
|
0
En Düşük
0
18:0513,5904
En Yüksek
|Değişim
|: 2,77%
|| 0,3669
|Açılış
|: 13,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8400
|
13,6720
En Düşük
13,1506
18:0515,5824
En Yüksek
|Değişim
|: 2,81%
|| 0,4262
|Açılış
|: 15,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6400
|
15,6827
En Düşük
15,0822
18:05801,51
En Yüksek
|Değişim
|: 3,16%
|| 24,54
|Açılış
|: 801,51
|
|Önceki Kapanış
|: 776,97
|
802,87
En Düşük
772,46
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VAKKO
|9,92
|9.407.314
|% 0,00
|
|PKART
|17,71
|3.567.011
|% 0,00
|
|YESIL
|1,92
|12.558.196
|% 0,00
|
|TTKOM
|10,93
|407.084.751
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,88
|1.697.327.225
|% 0,00
|
|VAKKO
|9,92
|9.407.314
|% 0,00
|
|PKART
|17,71
|3.567.011
|% 0,00
|
|YESIL
|1,92
|12.558.196
|% 0,00
|
|TTKOM
|10,93
|407.084.751
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,88
|1.697.327.225
|% 0,00
|
|KRDMD
|13,05
|7.197.059.159
|% 0,00
|
|SISE
|15,19
|3.546.597.511
|% 0,00
|
|THYAO
|26,88
|2.835.751.396
|% 0,00
|
|EREGL
|31,58
|2.590.050.967
|% 0,00
|
|GARAN
|11,85
|1.971.993.786
|% 0,00
|
|KRDMD
|13,05
|7.197.059.159
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,88
|1.697.327.225
|% 0,00
|
|SISE
|15,19
|3.546.597.511
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,38
|414.601.111
|% 0,00
|
|GARAN
|11,85
|1.971.993.786
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5433
|13,5904
|% 2,77
|
|Euro
|15,4879
|15,5824
|% 2,81
|
|Sterlin
|18,6646
|18,7582
|% 3,25
|
|Frank
|14,8751
|14,9647
|% 3,20
|
|Riyal
|3,6277
|3,6459
|% 3,27
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.825
|1.825
|-2,58
|
|Altın Gr.
|800
|800
|23,05
|
|Cumhuriyet
|5.364
|5.446
|35,00
|
|Tam
|5.337
|5.473
|37,84
|
|Yarım
|2.580
|2.647
|18,30
|
|Çeyrek
|1.294
|1.324
|9,16
|
|Gümüş.Ons
|23,11
|23,13
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|10,13
|10,14
|0,28
|
|B. Petrol
|84,46
|84,46
|-0,21
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59ICBCT
Yüzde 4.83 oranında artışla 5.64 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 384, 300 adet işlem
-
17:56GENIL
Yüzde 5.06 oranında artışla 14.73 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 809, 165 adet işlem
-
17:55TRILC
Yüzde 6.45 oranında artışla 11.71 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 560, 004 adet işlem
-
17:53ICBCT
Yüzde 4.83 oranında artışla 5.64 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 351, 403 adet işlem
-
17:52EDIP
Yüzde 7.21 oranında artışla 3.27 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 427, 569 adet işlem