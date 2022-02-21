***ERCB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.02.2022 10:09
***ERCB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ERCB]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ERCB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003063
BIST
13:012.048
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 15,72
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.032
|
2.061
En Düşük
2.047
13:0113,6281
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0197
|Açılış
|: 13,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6380
|
13,7427
En Düşük
13,5805
13:0115,4984
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0332
|Açılış
|: 15,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4300
|
15,5307
En Düşük
15,4133
13:01830,94
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -1,53
|Açılış
|: 830,94
|
|Önceki Kapanış
|: 832,47
|
840,30
En Düşük
825,14
BIST En Aktif Hisseler12:59
|LKMNH
|14,63
|29.470.550
|% 10,00
|
|UZERB
|67,30
|1.860.523
|% 9,97
|
|MERIT
|37,14
|22.630.171
|% 9,95
|
|OTKAR
|455,10
|242.025.459
|% 9,79
|
|PNLSN
|12,22
|256.060.374
|% 8,91
|
|BASCM
|3,08
|9.806
|% -35,83
|
|CEOEM
|15,31
|16.312.573
|% -9,99
|
|PKENT
|519,20
|980.250
|% -9,99
|
|KAPLM
|45,24
|1.331.368
|% -9,97
|
|SERVE
|19,60
|531.391
|% -6,93
|
|THYAO
|29,68
|2.193.765.300
|% 0,95
|
|KRDMD
|11,77
|563.623.924
|% 0,26
|
|YKBNK
|4,09
|466.992.005
|% 1,49
|
|GARAN
|11,88
|447.062.967
|% 0,34
|
|EREGL
|28,60
|399.579.492
|% 0,92
|
|YKBNK
|4,09
|466.992.005
|% 1,49
|
|ODAS
|1,37
|129.515.859
|% 0,74
|
|THYAO
|29,68
|2.193.765.300
|% 0,95
|
|KRDMD
|11,77
|563.623.924
|% 0,26
|
|EKGYO
|2,34
|97.002.183
|% 0,43
|
|12:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6257
|13,6291
|% -0,14
|
|Euro
|15,4878
|15,4981
|% 0,21
|
|Sterlin
|18,5234
|18,6163
|% 0,12
|
|Frank
|14,7873
|14,8764
|% 0,23
|
|Riyal
|3,6208
|3,6390
|% -0,15
|
|12:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.895
|1.896
|-1,50
|
|Altın Gr.
|831
|831
|-1,65
|
|Cumhuriyet
|5.527
|5.611
|-12,00
|
|Tam
|5.500
|5.638
|-14,42
|
|Yarım
|2.658
|2.727
|-6,98
|
|Çeyrek
|1.333
|1.364
|-3,49
|
|Gümüş.Ons
|23,76
|23,80
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|10,41
|10,42
|-0,08
|
|B. Petrol
|91,35
|91,35
|-0,04
|