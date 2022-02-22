***ERCB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.02.2022 10:05
***ERCB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ERCB]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ERCB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003374
BIST
17:322.014
En Yüksek
|Değişim
|: -1,19%
|| -24,29
|Açılış
|: 2.007
|
|Önceki Kapanış
|: 2.038
|
2.033
En Düşük
1.980
17:3213,8703
En Yüksek
|Değişim
|: 1,52%
|| 0,2077
|Açılış
|: 13,8750
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6430
|
13,9081
En Düşük
13,6330
17:3215,7424
En Yüksek
|Değişim
|: 1,70%
|| 0,2636
|Açılış
|: 15,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4400
|
15,7916
En Düşük
15,4300
17:32849,14
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 11,89
|Açılış
|: 848,94
|
|Önceki Kapanış
|: 837,25
|
849,41
En Düşük
835,73
BIST En Aktif Hisseler17:30
|HUNER
|2,20
|3.595.865
|% 10,00
|
|HATEK
|18,26
|7.523.148
|% 10,00
|
|KRTEK
|9,84
|23.313.257
|% 9,94
|
|TETMT
|346,00
|10.599.074
|% 9,15
|
|BOSSA
|41,44
|26.037.970
|% 9,00
|
|PKENT
|467,30
|836.467
|% -10,00
|
|ISBTR
|63.000,00
|894.000
|% -10,00
|
|CEOEM
|13,78
|59.908.687
|% -9,99
|
|KAPLM
|40,72
|1.682.754
|% -9,99
|
|UZERB
|53,75
|540.096
|% -9,97
|
|THYAO
|28,98
|3.625.240.603
|% -1,56
|
|KRDMD
|11,65
|1.579.176.262
|% -0,68
|
|KARSN
|4,12
|1.338.318.686
|% 3,26
|
|EREGL
|28,48
|1.181.480.139
|% -1,32
|
|YKBNK
|3,99
|1.154.811.562
|% -1,48
|
|KARSN
|4,12
|1.338.318.686
|% 3,26
|
|YKBNK
|3,99
|1.154.811.562
|% -1,48
|
|EKGYO
|2,25
|324.934.391
|% -2,17
|
|KRDMD
|11,65
|1.579.176.262
|% -0,68
|
|ODAS
|1,35
|175.086.514
|% -0,74
|
|17:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8620
|13,8810
|% 1,60
|
|Euro
|15,7238
|15,7570
|% 1,80
|
|Sterlin
|18,7292
|18,8232
|% 1,07
|
|Frank
|15,0187
|15,1092
|% 1,15
|
|Riyal
|3,6846
|3,7031
|% 1,49
|
|17:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.903
|1.903
|-2,49
|
|Altın Gr.
|849
|849
|11,44
|
|Cumhuriyet
|5.649
|5.735
|119,00
|
|Tam
|5.626
|5.768
|127,04
|
|Yarım
|2.719
|2.790
|61,45
|
|Çeyrek
|1.364
|1.395
|30,73
|
|Gümüş.Ons
|24,23
|24,25
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|10,81
|10,82
|0,29
|
|B. Petrol
|94,83
|94,83
|1,84
|
Seans Raporu
17:30
daha fazla
-
17:44XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -19, 21 kaybederek (% -0.85 ) 2, 249
-
17:44XU100
Endeks 2, 018 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 97 altında . İşlem hacmi 24, 791.00 milyon TL de
-
17:44INTEM
Yüzde -6.69 oranında düşüşle 71.85 lira fiyatla işlem gören hissede 136, 215 adet işlem
-
17:43DZGYO
Yüzde -4.18 oranında düşüşle 2.75 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 963, 520 adet işlem
-
17:42MERIT
Yüzde -9.06 oranında düşüşle 31.72 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 187, 044 adet işlem