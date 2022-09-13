***ERCB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.09.2022 17:23
***ERCB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ERCB]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ERCB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062767
BIST
17:183.563
En Yüksek
|Değişim
|: -2,36%
|| -86,18
|Açılış
|: 3.684
|
|Önceki Kapanış
|: 3.649
|
3.715
En Düşük
3.533
17:1818,2526
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0375
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2950
|
18,2633
En Düşük
18,2119
17:1818,3140
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -0,1347
|Açılış
|: 18,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5000
|
18,5908
En Düşük
18,2651
17:181.000,86
En Yüksek
|Değişim
|: -1,00%
|| -10,06
|Açılış
|: 1.000,86
|
|Önceki Kapanış
|: 1.010,92
|
1.016,17
En Düşük
995,99
BIST En Aktif Hisseler17:18
|ROYAL
|6,93
|2.224.495
|% 10,00
|
|HURGZ
|2,75
|97.038.085
|% 10,00
|
|NTHOL
|13,53
|157.626.143
|% 10,00
|
|HKTM
|42,72
|78.794.686
|% 9,99
|
|RODRG
|36,54
|3.120.078
|% 9,99
|
|UTPYA
|23,76
|1.219.730
|% -10,00
|
|ASUZU
|264,90
|350.076.400
|% -9,99
|
|ATSYH
|157,20
|15.926.875
|% -9,97
|
|BJKAS
|6,32
|187.668.335
|% -9,97
|
|ZRGYO
|4,80
|161.278.666
|% -9,94
|
|AKBNK
|17,60
|13.354.450.603
|% 0,51
|
|YKBNK
|9,15
|12.374.301.372
|% -5,57
|
|ISCTR
|11,58
|10.599.740.832
|% -7,73
|
|THYAO
|74,35
|9.925.279.043
|% -0,80
|
|EREGL
|32,12
|7.740.606.363
|% -3,83
|
|YKBNK
|9,15
|12.374.301.372
|% -5,57
|
|EKGYO
|4,82
|5.843.161.105
|% -9,91
|
|ISCTR
|11,58
|10.599.740.832
|% -7,73
|
|AKBNK
|17,60
|13.354.450.603
|% 0,51
|
|KRDMD
|15,43
|6.559.771.504
|% 0,78
|
|17:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2478
|18,2526
|% 0,21
|
|Euro
|18,3091
|18,3140
|% -0,73
|
|Sterlin
|21,0316
|21,1371
|% -0,95
|
|Frank
|18,9146
|19,0285
|% -0,63
|
|Riyal
|4,8413
|4,8656
|% 0,10
|
|17:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.708
|1.708
|-16,68
|
|Altın Gr.
|1.000
|1.000
|-10,84
|
|Cumhuriyet
|6.734
|6.836
|-36,00
|
|Tam
|6.751
|6.818
|-38,00
|
|Yarım
|3.290
|3.333
|-17,00
|
|Çeyrek
|1.650
|1.666
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|19,66
|19,68
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|11,48
|11,49
|-0,13
|
|B. Petrol
|93,47
|93,47
|-0,53
|
Seans Raporu
17:18
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17:33SAHOL
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17:30TSPOR
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17:29NTGAZ
Yüzde -5.63 oranında düşüşle 19.44 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 084, 169 adet işlem