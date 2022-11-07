***ERCB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.11.2022 10:03
***ERCB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ERCB]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ERCB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077103
BIST
18:054.217
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 4.217
|
0
En Düşük
0
18:0518,6083
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0420
|Açılış
|: 18,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6380
|
18,6527
En Düşük
18,5206
18:0518,5183
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0270
|Açılış
|: 18,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4200
|
18,5729
En Düşük
18,3801
18:05999,12
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -4,88
|Açılış
|: 999,26
|
|Önceki Kapanış
|: 1.004,00
|
1.006,11
En Düşük
998,68
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ACSEL
|58,80
|26.302.197
|% 0,00
|
|ADEL
|65,70
|15.570.961
|% 0,00
|
|ADESE
|1,33
|138.898.927
|% 0,00
|
|AGESA
|31,28
|78.676.290
|% 0,00
|
|AGYO
|5,00
|44.970.085
|% 0,00
|
|ACSEL
|58,80
|26.302.197
|% 0,00
|
|ADEL
|65,70
|15.570.961
|% 0,00
|
|ADESE
|1,33
|138.898.927
|% 0,00
|
|AGESA
|31,28
|78.676.290
|% 0,00
|
|AGYO
|5,00
|44.970.085
|% 0,00
|
|THYAO
|104,20
|11.765.115.520
|% 0,00
|
|EREGL
|33,30
|6.407.976.766
|% 0,00
|
|KRDMD
|13,00
|5.753.722.913
|% 0,00
|
|TUPRS
|428,20
|4.285.211.406
|% 0,00
|
|ASELS
|35,12
|3.869.751.941
|% 0,00
|
|KRDMD
|13,00
|5.753.722.913
|% 0,00
|
|EKGYO
|4,60
|2.027.743.201
|% 0,00
|
|ISCTR
|8,95
|2.941.430.175
|% 0,00
|
|YKBNK
|9,27
|2.667.011.196
|% 0,00
|
|HALKB
|8,54
|1.953.168.970
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5946
|18,6033
|% 0,20
|
|Euro
|18,4977
|18,5193
|% 0,15
|
|Sterlin
|21,0070
|21,1124
|% -0,26
|
|Frank
|18,6034
|18,7155
|% 0,01
|
|Riyal
|4,9330
|4,9578
|% 0,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.671
|1.671
|-10,32
|
|Altın Gr.
|999
|999
|-4,96
|
|Cumhuriyet
|6.688
|6.789
|37,00
|
|Tam
|6.681
|6.751
|117,00
|
|Yarım
|3.256
|3.302
|58,00
|
|Çeyrek
|1.633
|1.651
|30,00
|
|Gümüş.Ons
|20,53
|20,56
|-0,31
|
|Gümüş Gr.
|12,26
|12,27
|-0,20
|
|B. Petrol
|97,52
|97,52
|-1,05
|
Seans Raporu
18:05
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17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 152, 48 artarak (% 3.43 ) 4, 594
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17:59XU100
Endeks 4, 224 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 88 üstünde . İşlem hacmi 87, 353.00 milyon TL de
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17:59ELITE
Yüzde 8.23 oranında artışla 44.46 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 626, 072 adet işlem
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17:58TMPOL
Yüzde 9.95 oranında artışla 27.62 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 416, 318 adet işlem
-
17:57SEKFK
Yüzde 9.76 oranında artışla 10.23 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 921, 616 adet işlem