***ERCB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.11.2022 10:16
***ERCB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ERCB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077822
BIST
10:514.359
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 27,28
|Açılış
|: 4.336
|
|Önceki Kapanış
|: 4.332
|
4.362
En Düşük
4.297
10:5118,6026
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,1256
|Açılış
|: 18,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6150
|
18,6047
En Düşük
18,4157
10:5118,6196
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0846
|Açılış
|: 18,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5100
|
18,6196
En Düşük
18,4643
10:51997,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 2,71
|Açılış
|: 997,86
|
|Önceki Kapanış
|: 995,15
|
999,13
En Düşük
990,19
BIST En Aktif Hisseler10:51
|DESA
|42,98
|28.891.320
|% 9,98
|
|SNKRN
|22,50
|1.562.018
|% 9,97
|
|ALCTL
|69,10
|108.268.139
|% 9,94
|
|IHEVA
|1,79
|27.127.490
|% 9,15
|
|GARFA
|21,38
|5.338.028
|% 8,69
|
|DITAS
|23,40
|6.478.676
|% -36,55
|
|VKING
|11,79
|420.207
|% -10,00
|
|ZEDUR
|36,90
|198.411
|% -10,00
|
|KERVN
|0,77
|386.836
|% -9,41
|
|SUMAS
|105,50
|128.710
|% -7,29
|
|EREGL
|37,88
|4.439.708.105
|% 3,44
|
|THYAO
|108,90
|2.506.139.523
|% 1,59
|
|KRDMD
|13,66
|1.704.895.250
|% -1,37
|
|PETKM
|14,51
|1.111.442.725
|% -0,96
|
|ASELS
|35,96
|1.041.835.727
|% 0,84
|
|EKGYO
|4,66
|953.465.794
|% -2,71
|
|KRDMD
|13,66
|1.704.895.250
|% -1,37
|
|EREGL
|37,88
|4.439.708.105
|% 3,44
|
|SKBNK
|2,10
|188.731.559
|% 0,96
|
|PETKM
|14,51
|1.111.442.725
|% -0,96
|
|10:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6005
|18,6026
|% 0,68
|
|Euro
|18,6071
|18,6196
|% 0,46
|
|Sterlin
|21,2535
|21,3600
|% 0,17
|
|Frank
|18,6756
|18,7881
|% 0,30
|
|Riyal
|4,9345
|4,9592
|% 0,61
|
|10:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.669
|1.669
|-5,44
|
|Altın Gr.
|998
|998
|2,95
|
|Cumhuriyet
|6.687
|6.788
|-1,00
|
|Tam
|6.681
|6.742
|-6,00
|
|Yarım
|3.255
|3.296
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.633
|1.647
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|20,62
|20,66
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|12,33
|12,35
|-0,01
|
|B. Petrol
|97,68
|97,68
|-0,24
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Seans Raporu
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