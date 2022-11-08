***ERCB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.11.2022 11:05
***ERCB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ERCB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077843
BIST
11:034.375
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 42,93
|Açılış
|: 4.336
|
|Önceki Kapanış
|: 4.332
|
4.375
En Düşük
4.297
11:0318,6079
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,1309
|Açılış
|: 18,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6150
|
18,6094
En Düşük
18,4157
11:0318,5979
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0629
|Açılış
|: 18,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5100
|
18,6212
En Düşük
18,4643
11:03998,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 3,55
|Açılış
|: 998,70
|
|Önceki Kapanış
|: 995,15
|
999,13
En Düşük
990,19
BIST En Aktif Hisseler11:01
|TEZOL
|22,04
|115.833.521
|% 9,98
|
|DESA
|42,98
|29.249.945
|% 9,98
|
|SNKRN
|22,50
|1.562.018
|% 9,97
|
|ALCTL
|69,10
|110.806.873
|% 9,94
|
|IHEVA
|1,80
|42.187.653
|% 9,76
|
|DITAS
|23,38
|7.095.781
|% -36,61
|
|VKING
|11,79
|420.207
|% -10,00
|
|ZEDUR
|36,90
|198.411
|% -10,00
|
|KERVN
|0,77
|386.836
|% -9,41
|
|SUMAS
|105,50
|128.710
|% -7,29
|
|EREGL
|37,74
|4.761.838.324
|% 3,06
|
|THYAO
|110,00
|3.116.921.580
|% 2,61
|
|KRDMD
|13,54
|1.904.739.075
|% -2,24
|
|PETKM
|14,54
|1.198.213.178
|% -0,75
|
|ASELS
|35,98
|1.146.021.538
|% 0,90
|
|EKGYO
|4,67
|1.055.482.418
|% -2,51
|
|KRDMD
|13,54
|1.904.739.075
|% -2,24
|
|EREGL
|37,74
|4.761.838.324
|% 3,06
|
|SKBNK
|2,15
|259.616.594
|% 3,37
|
|PETKM
|14,54
|1.198.213.178
|% -0,75
|
|11:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6052
|18,6089
|% 0,71
|
|Euro
|18,5958
|18,6098
|% 0,40
|
|Sterlin
|21,2676
|21,3743
|% 0,24
|
|Frank
|18,6822
|18,7947
|% 0,34
|
|Riyal
|4,9345
|4,9593
|% 0,62
|
|11:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.670
|1.671
|-4,00
|
|Altın Gr.
|999
|999
|3,64
|
|Cumhuriyet
|6.687
|6.788
|-1,00
|
|Tam
|6.684
|6.743
|-5,00
|
|Yarım
|3.257
|3.297
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.633
|1.648
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|20,66
|20,69
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|12,36
|12,38
|0,02
|
|B. Petrol
|97,76
|97,76
|-0,16
|
Seans Raporu
11:01
daha fazla
-
11:16XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 41, 59 artarak (% 0.88 ) 4, 780
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11:16XU100
Endeks 4, 364 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 75 üstünde . İşlem hacmi 29, 643.00 milyon TL de
-
11:16TUKAS
Yüzde 5.22 oranında artışla 21.78 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 200, 015 adet işlem
-
11:14KMPUR
Yüzde 4.95 oranında artışla 112.30 lira fiyatla işlem gören hissede 416, 217 adet işlem
-
11:13VKFYO
Yüzde 5.93 oranında artışla 7.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 761, 247 adet işlem