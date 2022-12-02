***ERCB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.12.2022 11:01
***ERCB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ERCB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1083853
BIST
11:395.012
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -34,26
|Açılış
|: 5.054
|
|Önceki Kapanış
|: 5.046
|
5.054
En Düşük
4.992
11:3918,6420
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0091
|Açılış
|: 18,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6930
|
18,6571
En Düşük
18,6155
11:3919,6504
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0340
|Açılış
|: 19,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,5900
|
19,6579
En Düşük
19,5800
11:391.079,65
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,79
|Açılış
|: 1.079,65
|
|Önceki Kapanış
|: 1.080,45
|
1.082,26
En Düşük
1.075,76
BIST En Aktif Hisseler11:39
|ALFAS
|201,30
|761.291.886
|% 10,00
|
|YBTAS
|73.338,20
|806.720
|% 10,00
|
|OZSUB
|11,23
|1.576.209
|% 9,99
|
|UZERB
|134,30
|1.814.662
|% 9,99
|
|VBTYZ
|72,20
|36.571.310
|% 9,98
|
|QNBFL
|105,30
|233.240
|% -8,43
|
|KONTR
|153,20
|195.732.788
|% -7,15
|
|PRZMA
|6,24
|1.223.160
|% -5,60
|
|MIATK
|130,50
|25.782.996
|% -5,09
|
|SASA
|123,50
|380.667.472
|% -5,07
|
|KOZAL
|403,30
|3.575.475.234
|% -0,37
|
|THYAO
|126,00
|2.551.668.097
|% 1,29
|
|ASELS
|49,42
|2.000.996.468
|% 3,52
|
|EREGL
|41,86
|1.704.186.995
|% -1,46
|
|KOZAA
|50,25
|1.419.427.367
|% 0,10
|
|EKGYO
|7,16
|1.207.699.818
|% 0,28
|
|SKBNK
|2,75
|312.896.585
|% 0,73
|
|DOHOL
|8,24
|704.514.810
|% -0,72
|
|KRDMD
|15,25
|1.126.023.576
|% -0,59
|
|ISCTR
|10,62
|783.342.083
|% -2,21
|
|11:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6363
|18,6420
|% 0,05
|
|Euro
|19,6459
|19,6504
|% 0,17
|
|Sterlin
|22,8140
|22,9284
|% 0,30
|
|Frank
|19,8735
|19,9932
|% 0,34
|
|Riyal
|4,9431
|4,9679
|% 0,04
|
|11:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.802
|1.802
|-1,19
|
|Altın Gr.
|1.080
|1.080
|-0,85
|
|Cumhuriyet
|7.137
|7.245
|132,00
|
|Tam
|7.197
|7.262
|-12,00
|
|Yarım
|3.491
|3.550
|-6,00
|
|Çeyrek
|1.751
|1.775
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|22,72
|22,75
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|13,61
|13,63
|-0,03
|
|B. Petrol
|86,70
|86,70
|-0,18
|
Seans Raporu
11:39
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11:54
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler VESTL, ASELS, PGSUS
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11:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -38, 43 kaybederek (% -0.87 ) 4, 386
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11:54
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KARTN, BRMEN, OZSUB, TBORG, ALFAS, NIBAS, UZERB, OTTO, YBTAS, VBTYZ
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11:54
SNICA, TUCLK, ARZUM değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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11:54
PRDGS, SASA, ERCB değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında