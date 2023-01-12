***ERCB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.01.2023 12:49
***ERCB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ERCB]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ERCB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1100768
BIST
12:364.848
En Yüksek
|Değişim
|: 2,52%
|| 119,12
|Açılış
|: 4.850
|
|Önceki Kapanış
|: 4.729
|
4.927
En Düşük
4.827
12:3618,7840
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0095
|Açılış
|: 18,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9380
|
18,7897
En Düşük
18,7082
12:3620,2506
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0604
|Açılış
|: 20,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3450
|
20,2567
En Düşük
20,1704
12:361.137,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 4,99
|Açılış
|: 1.137,76
|
|Önceki Kapanış
|: 1.132,76
|
1.138,27
En Düşük
1.129,35
BIST En Aktif Hisseler12:34
|KRDMA
|17,38
|191.834.131
|% 10,00
|
|SDTTR
|62,30
|9.783.717
|% 9,97
|
|ARMDA
|253,80
|21.298.809
|% 9,97
|
|ONCSM
|34,00
|2.828.664
|% 9,96
|
|RODRG
|32,26
|5.426.213
|% 9,95
|
|VKING
|27,00
|187.947
|% -9,94
|
|BALAT
|21,66
|456.030
|% -9,75
|
|ZEDUR
|53,80
|358.416
|% -7,16
|
|AYES
|26,50
|88.855
|% -7,02
|
|YBTAS
|60.600,00
|60.600
|% -5,30
|
|THYAO
|132,40
|4.874.528.922
|% 5,67
|
|KRDMD
|18,18
|3.079.408.761
|% 5,76
|
|ASELS
|55,05
|2.334.976.453
|% 4,26
|
|EREGL
|38,04
|2.067.674.592
|% 3,26
|
|KOZAL
|538,70
|1.704.337.376
|% 3,84
|
|EKGYO
|8,26
|1.624.447.812
|% 2,23
|
|KRDMD
|18,18
|3.079.408.761
|% 5,76
|
|YKBNK
|8,78
|1.296.543.363
|% 2,21
|
|PETKM
|16,98
|1.312.821.637
|% 1,86
|
|SKBNK
|2,61
|190.117.104
|% 2,35
|
|12:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7821
|18,7859
|% 0,06
|
|Euro
|20,2351
|20,2419
|% 0,26
|
|Sterlin
|22,7954
|22,9097
|% 0,27
|
|Frank
|20,0858
|20,2068
|% 0,03
|
|Riyal
|4,9858
|5,0108
|% 0,05
|
|12:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.884
|1.884
|7,47
|
|Altın Gr.
|1.138
|1.138
|4,99
|
|Cumhuriyet
|7.636
|7.751
|-2,00
|
|Tam
|7.682
|7.727
|-6,00
|
|Yarım
|3.740
|3.781
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.876
|1.891
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|23,72
|23,76
|0,33
|
|Gümüş Gr.
|14,32
|14,34
|0,19
|
|B. Petrol
|83,02
|83,02
|0,35
|