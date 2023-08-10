***ERCB*** ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
10.08.2023 18:21
***ERCB*** ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.06.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023 - 31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
04.08.2023
Tescil Tarihi
10.08.2023
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
10.08.2023 tarih ve 10890 sayılı TTSG
Açıklamalar
Şirketimizin 04.08.2023 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında, 2023 yılı hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi ve ilgili kanunlardaki düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, bağımsız denetim kuruluşu olarak İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçilmesine ilişkin karar T.C. İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 10.08.2023 tarihinde tescil edilmiş olup 10.08.2023 tarih ve 10890 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1183972
BIST