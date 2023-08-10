***ERCB*** ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***ERCB*** ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi15.06.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanıİrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2023 - 31.12.2023Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi04.08.2023Tescil Tarihi10.08.2023Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su10.08.2023 tarih ve 10890 sayılı TTSGAçıklamalarŞirketimizin 04.08.2023 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında, 2023 yılı hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi ve ilgili kanunlardaki düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, bağımsız denetim kuruluşu olarak İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçilmesine ilişkin karar T.C. İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 10.08.2023 tarihinde tescil edilmiş olup 10.08.2023 tarih ve 10890 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1183972BIST