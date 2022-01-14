***ERCB*** ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.( Bilgilendirme Politikası









***ERCB*** ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.( Bilgilendirme Politikası )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBilgilendirme PolitikasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Olağanüstü Genel Kurul'unda hissedarların bilgisine sunulan Kamunun Aydınlatılmasına İlişkin Bilgilendirme Politikası ekte kamuoyununun bilgisine sunulmuştur.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/994456BIST