***ERCB*** ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme









***ERCB*** ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarŞirketimiz Erciyas Çelik Boru San. A.Ş.'nin Özbal Çelik Boru San. Tic. ve Taah. A.Ş. ile birleşmesine dayalı ilgili SPK mevzuatına uyum sağlamak üzere tadil edilen, T.C. Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. İç Ticaret Bakanlığı'nca onaylanarak Şirket'in 30.12.2021 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında görüşülerek kabul edilen ve T.C. İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nce tescil edilen Esas Sözleşmesi ekte kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.Saygılarımızla.Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG NoMadde 31-36 dahil olmak üzere çıkartılmış, diğer maddelerde de SPK mevzuatı çerçevesinde gerekli tadiller yapılmıştır. 31/12/2021 05/01/2022 10488http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/994199BIST