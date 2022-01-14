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***ERCB*** ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme

14.01.2022 18:18
***ERCB*** ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme


***ERCB*** ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme )

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Türkçe
Esas Sözleşme

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Açıklamalar

Şirketimiz Erciyas Çelik Boru San. A.Ş.'nin  Özbal Çelik Boru San. Tic. ve Taah. A.Ş. ile birleşmesine dayalı ilgili SPK mevzuatına uyum sağlamak üzere tadil edilen,  T.C. Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. İç Ticaret Bakanlığı'nca onaylanarak Şirket'in 30.12.2021 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında görüşülerek kabul edilen ve T.C. İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nce tescil edilen Esas Sözleşmesi ekte kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.
Saygılarımızla.

Bildirim İçeriği

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
Madde 31-36 dahil olmak üzere çıkartılmış, diğer maddelerde de SPK mevzuatı çerçevesinde gerekli tadiller yapılmıştır. 31/12/2021 05/01/2022 10488



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/994199


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