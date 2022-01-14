***ERCB*** ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme
14.01.2022 18:18
***ERCB*** ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Esas Sözleşme
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Açıklamalar
Şirketimiz Erciyas Çelik Boru San. A.Ş.'nin Özbal Çelik Boru San. Tic. ve Taah. A.Ş. ile birleşmesine dayalı ilgili SPK mevzuatına uyum sağlamak üzere tadil edilen, T.C. Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. İç Ticaret Bakanlığı'nca onaylanarak Şirket'in 30.12.2021 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında görüşülerek kabul edilen ve T.C. İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nce tescil edilen Esas Sözleşmesi ekte kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.
Saygılarımızla.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
Madde 31-36 dahil olmak üzere çıkartılmış, diğer maddelerde de SPK mevzuatı çerçevesinde gerekli tadiller yapılmıştır. 31/12/2021 05/01/2022 10488
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/994199
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