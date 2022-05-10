***ERCB*** ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***ERCB*** ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler59.500.000 19.850.138 -1.616.158 0 340.701.916 18.705.454 93.782.122 57.842.424 588.765.896 588.765.896Transferler74.593.926 -74.593.926Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)93.504 82.177.327 8.947.843 91.218.674 91.218.674Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi25.649.519 13.886.025 18.270.481 -665.793 27.168.678 7.608.457 3.366.342 -50.425.148 16.751.502 61.610.063 61.610.063Dönem Sonu Bakiyeler59.500.000 45.499.657 13.886.025 18.270.481 -2.188.447 27.168.678 430.487.700 22.071.796 117.950.900 8.947.843 741.594.633 741.594.633Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler77.770.481 45.499.657 13.886.025 -3.043.015 481.848.249 568.713.650 22.071.796 117.950.900 24.682.354 1.349.380.097 1.349.380.097Transferler24.682.354 -24.682.354Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-3.254.180 177.208.369 20.792.583 194.746.772 194.746.772Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-19.850.138 -19.850.138 -19.850.138Dönem Sonu Bakiyeler77.770.481 25.649.519 13.886.025 -6.297.195 481.848.249 745.922.019 22.071.796 142.633.254 20.792.583 1.524.276.731 1.524.276.731Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.888.324 -40.265.367Dönem Karı (Zararı)35.788.315 4.395.944Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)35.788.315 4.395.944Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler154.159.552 40.608.529Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler25.083.022 11.442.048Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-223.489Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-223.489Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler2.631.244 -1.118.447Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler2.640.352 586.737Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-9.108 -1.705.184Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler14.111.214 9.700.742Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-2.444.127 -2.646.613Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler16.555.341 12.347.355Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler113.139.788 17.576.658Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-582.227 3.007.528İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-188.289.858 -84.637.938Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-262.628.238 93.261.650İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-2.409.156 21.053.908İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-260.219.082 72.207.742Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-175.102.181 -117.418.052İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-121.258.889 -107.344.359İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-53.843.292 -10.073.693Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-58.492.126 3.444.331Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler144.204.733 -22.074.502İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)2.672.638 -9.075.816İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)141.532.095 -12.998.686Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler163.727.954 -41.851.365İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)91.582.810 -6.451.861İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)72.145.144 -35.399.504Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları1.658.009 -39.633.465Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-1.305.395 -477.930Vergi İadeleri (Ödemeleri)-2.240.938 -153.972YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-4.953.852 -2.706.520İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları-46.282 -47.358Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri381.005Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri381.005Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-5.288.575 -2.659.162Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-4.362.157 -2.126.639Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-926.418 -532.523FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-76.241.385 26.746.141Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri79.082.432 224.895.450Kredilerden Nakit Girişleri79.082.432 224.895.450Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-141.212.603 -188.448.567Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-141.212.603 -188.448.567Ödenen Faiz-16.555.341 -12.347.355Alınan Faiz2.444.127 2.646.613YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-83.083.561 -16.225.746NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-83.083.561 -16.225.746DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ167.838.747 76.517.026DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ84.755.186 60.291.280Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 84.755.186 167.838.747Finansal Yatırımlar5 499.993 513.442Diğer Finansal Yatırımlar4 499.993 513.442Ticari Alacaklar409.170.128 150.281.838İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar7,27 23.225.676 20.816.520İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 385.944.452 129.465.318Diğer Alacaklar938.130.231 816.666.237İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar8 935.723.311 814.464.422İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 2.406.920 2.201.815Stoklar9 333.099.828 274.607.702Peşin Ödenmiş Giderler50.421.022 18.280.029İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 50.421.022 18.280.029Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar25 360.887 292.746Diğer Dönen Varlıklar137.086.065 112.064.619İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar17 137.086.065 112.064.619ARA TOPLAM1.953.523.340 1.540.545.360TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.953.523.340 1.540.545.360DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar406.304 360.022Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar5 406.304 360.022Ticari Alacaklar7 24.228.474 21.959.215İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 24.228.474 21.959.215Diğer Alacaklar8 3.076 3.076İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 3.076 3.076Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller11 182.498.349 161.710.000Maddi Duran Varlıklar12 1.596.212.745 1.433.101.717Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri13.294.989 13.241.644Binalar462.426.972 412.275.034Tesis, Makine ve Cihazlar1.107.431.490 997.656.733Taşıtlar720.573 708.117Mobilya ve Demirbaşlar10.011.547 8.097.934Yapılmakta Olan Yatırımlar2.327.174 1.122.255Kullanım Hakkı Varlıkları13 1.296.959 1.498.019Maddi Olmayan Duran Varlıklar232.796.529 205.978.880Şerefiye2 213.454.011 189.139.510Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar14 19.342.518 16.839.370Peşin Ödenmiş Giderler193.456 3.704.259İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 193.456 3.704.259TOPLAM DURAN VARLIKLAR2.037.635.892 1.828.315.188TOPLAM VARLIKLAR3.991.159.232 3.368.860.548KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 538.937.320 720.007.026İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar6 538.937.320 720.007.026Banka Kredileri6 538.937.320 720.007.026Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 357.770.942 144.003.116İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 357.770.942 144.003.116Banka Kredileri6 357.770.942 144.003.116Ticari Borçlar526.311.528 384.168.819İlişkili Taraflara Ticari Borçlar7,27 4.547.199 1.874.561İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 521.764.329 382.294.258Ç2Diğer Borçlar8 115.742.432 24.031.293İlişkili Taraflara Diğer Borçlar8 115.088.761 23.505.951İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 653.671 525.342Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 160.036.107 55.573.003İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 160.036.107 55.573.003Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü25 2.611.917 2.172.797Kısa Vadeli Karşılıklar21.373.758 39.707.594Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar16 3.667.396 2.497.468Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar15 17.706.362 37.210.126Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler5.607.862 3.055.825İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler17 5.607.862 3.055.825ARA TOPLAM1.734.514.484 1.374.486.515TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.734.514.484 1.374.486.515UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar419.589.750 380.688.578İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar6 419.589.750 380.688.578Banka Kredileri6 419.589.750 380.688.578Uzun Vadeli Karşılıklar16 16.793.489 12.684.896Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar16 16.793.489 12.684.896Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü25 295.984.778 251.620.462TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER732.368.017 644.993.936TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER2.466.882.501 2.019.480.451ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.524.276.731 1.349.380.097Ödenmiş Sermaye18 77.770.481 77.770.481Sermaye Avansı25.649.519 45.499.657Paylara İlişkin Primler (İskontolar)13.886.025 13.886.025Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)18 1.221.473.073 1.047.518.884Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)18 475.551.054 478.805.234Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)18 475.551.054 478.805.234Yabancı Para Çevrim Farkları745.922.019 568.713.650Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler18 22.071.796 22.071.796Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı14.409.279 14.409.279Yasal Yedekler7.662.517 7.662.517Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları142.633.254 117.950.900Net Dönem Karı veya Zararı20.792.583 24.682.354TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.524.276.731 1.349.380.097TOPLAM KAYNAKLAR3.991.159.232 3.368.860.548Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19 740.866.770 194.362.657Satışların Maliyeti19 -622.820.222 -148.892.826TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)118.046.548 45.469.831BRÜT KAR (ZARAR)118.046.548 45.469.831Genel Yönetim Giderleri20 -18.465.084 -9.230.824Pazarlama Giderleri20 -54.489.431 -16.135.930Araştırma ve Geliştirme Giderleri20 -1.006.555 -321.448Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22 215.675.421 109.927.849Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler22 -105.187.132 -69.196.235ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)154.573.767 60.513.243Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler23 916.224 763.008Yatırım Faaliyetlerinden Giderler23 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)155.489.991 61.276.251Finansman Gelirleri24 27.494.401 20.052.777Finansman Giderleri24 -147.196.077 -76.933.084SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)35.788.315 4.395.944Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-14.995.732 4.551.899Dönem Vergi (Gideri) Geliri25 -2.611.917 -404.036Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri25 -12.383.815 4.955.935SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)20.792.583 8.947.843DÖNEM KARI (ZARARI)20.792.583 8.947.843Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları20.792.583 8.947.843Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-3.254.180 93.504Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-4.067.725 116.880Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler813.545 -23.376Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri813.545 -23.376Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar177.208.369 82.177.327Yabancı Para Çevrim Farkları177.208.369 82.177.327Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)177.208.369 82.177.327DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)173.954.189 82.270.831TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)194.746.772 91.218.674Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları194.746.772 91.218.674http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028941BIST