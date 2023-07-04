***ERCB*** ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ERCB*** ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı DavetiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022Karar Tarihi 04.07.2023Genel Kurul Tarihi 04.08.2023Genel Kurul Saati 14:30GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 03.08.2023Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ATAŞEHİRAdres Palladium Tower Barbaros Mah Kardelen Sk No:2/1 Kat:-1 34746, Ataşehir İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - 2022 faaliyet yılına ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve onaya sunulması3 - 2022 faaliyet yılına ilişkin bağımsız denetim raporunun okunması ve müzakeresi,4 - 2022 faaliyet yılına ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaya sunulması5 - Yönetim Kurulu'nun 2022 yılı hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı hakkındaki önerisinin görüşülerek karara bağlanması,6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2022 faaliyet dönemine ilişkin faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri7 - Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine Yönetim Kurulu tarafından seçilen üyelerin Genel Kurul onayına sunulması8 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücret veya huzur haklarının tespiti,9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2023 yılı hesap dönemi için Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetim kuruluşunu seçiminin onaya sunulması10 - 2022 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında tutar ve yararlanıcılar bakımından Genel Kurul'un bilgilendirilmesi ve 2023 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2022 yılında Şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi12 - Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 nolu ilkesi kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri" hakkında ortaklara bilgi verilmesi,14 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,15 - . Dilekler ve kapanışGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Olağan Genel Kurul Gündem ve Davet.pdf - İlan MetniEK: 2 Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1165528BIST