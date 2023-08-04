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***ERCB*** ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

04.08.2023 20:16
***ERCB*** ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim


***ERCB*** ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022
Karar Tarihi 04.07.2023
Genel Kurul Tarihi 04.08.2023
Genel Kurul Saati 14:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 03.08.2023
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ATAŞEHİR
Adres Palladium Tower Barbaros Mah Kardelen Sk No:2/1 Kat:-1 34746, Ataşehir İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - 2022 faaliyet yılına ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve onaya sunulması
3 - 2022 faaliyet yılına ilişkin bağımsız denetim raporunun okunması ve müzakeresi,
4 - 2022 faaliyet yılına ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaya sunulması
5 - Yönetim Kurulu'nun 2022 yılı hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı hakkındaki önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2022 faaliyet dönemine ilişkin faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri
7 - Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine Yönetim Kurulu tarafından seçilen üyelerin Genel Kurul onayına sunulması
8 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücret veya huzur haklarının tespiti,
9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2023 yılı hesap dönemi için Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetim kuruluşunu seçiminin onaya sunulması
10 - 2022 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında tutar ve yararlanıcılar bakımından Genel Kurul'un bilgilendirilmesi ve 2023 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2022 yılında Şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
12 - Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 nolu ilkesi kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri" hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
14 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
15 - . Dilekler ve kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Olağan Genel Kurul Gündem ve Davet.pdf - İlan Metni
EK: 2 Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin hazirun cetveli ve toplantı tutanağı ektedir.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 ERCB 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2 ERCB 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Hazirun Cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1181079


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Cumhuriyet 11.409 11.419 43,00  
Tam 10.983 11.072 -32,00  
Yarım 5.496 5.561 -17,00  
Çeyrek 2.748 2.781 -8,00  
Gümüş.Ons 23,59 23,61 0,02  
Gümüş Gr. 20,45 20,48 0,04  
B. Petrol 86,06 86,06 0,92  
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