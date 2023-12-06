***ERCB*** ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama









***ERCB*** ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaber veya Söylentilere İlişkin AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBazı internet sitelerinde ve sosyal medya mecralarında çıkan ve aşağıda detaylarına yer verilen haberler sebebiyle, II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin "Haber ve Söylentilerin Doğrulanması" başlıklı 9'uncu maddesine istinaden yapılan açıklamadır:Bazı basın, yayın ve sosyal medya mecralarında, Elon Musk'ın, Hyperloop Projesiyle ile ilgili Düzce'deki fabrikamızı ziyaret edeceğine yönelik çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını, Şirketimiz'den kaynaklanmadığını ve Şirketimiz'in bilgisi dışında olduğunu kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1222623BIST