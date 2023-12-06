***ERCB*** ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama
06.12.2023 11:39
***ERCB*** ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )
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Haber veya Söylentilere İlişkin Açıklama
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Açıklamalar
Bazı internet sitelerinde ve sosyal medya mecralarında çıkan ve aşağıda detaylarına yer verilen haberler sebebiyle, II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin "Haber ve Söylentilerin Doğrulanması" başlıklı 9'uncu maddesine istinaden yapılan açıklamadır:
Bazı basın, yayın ve sosyal medya mecralarında, Elon Musk'ın, Hyperloop Projesiyle ile ilgili Düzce'deki fabrikamızı ziyaret edeceğine yönelik çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını, Şirketimiz'den kaynaklanmadığını ve Şirketimiz'in bilgisi dışında olduğunu kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1222623
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|OZSUB
|33,26
|120.191.397
|% 9,99
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|ALCAR
|1.387,00
|294.375.521
|% 9,99
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|SAMAT
|69,35
|85.335.378
|% 9,99
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|MARKA
|37,90
|2.727.284
|% 9,98
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|SMART
|48,70
|72.911.286
|% 9,98
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|EUYO
|13,13
|13.148.279
|% -9,95
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|DAPGM
|32,28
|359.689.415
|% -9,58
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|LIDER
|148,60
|237.339.326
|% -9,28
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|SAFKR
|31,50
|39.060.876
|% -7,89
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|EYGYO
|26,88
|94.535.253
|% -6,21
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|ISCTR
|22,94
|3.448.152.102
|% 2,41
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|THYAO
|257,00
|2.431.754.952
|% -0,77
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|AKBNK
|37,18
|2.397.727.499
|% 1,70
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|YKBNK
|20,58
|2.168.783.651
|% 1,48
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|BINHO
|358,50
|2.008.770.940
|% 3,24
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|ISCTR
|22,94
|3.448.152.102
|% 2,41
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|EKGYO
|7,48
|841.706.966
|% 1,36
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|YKBNK
|20,58
|2.168.783.651
|% 1,48
|
|IHLAS
|1,21
|100.344.050
|% -0,82
|
|AKBNK
|37,18
|2.397.727.499
|% 1,70
|
|12:28
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|28,9347
|28,9403
|% 0,20
|
|Euro
|31,2447
|31,2644
|% 0,16
|
|Sterlin
|36,3603
|36,5426
|% 0,28
|
|Frank
|32,9472
|33,1457
|% 0,25
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|Riyal
|7,6965
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|% 0,26
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|12:28
|Alış
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|Gümüş ONS
|24,11
|24,14
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|Platin
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|% 0,66
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|Paladyum
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|950,26
|% 0,66
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|Brent Pet.
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|77,15
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|Altın Ons
|2.022,80
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