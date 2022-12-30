***ERCB*** ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu
30.12.2022 13:56
***ERCB*** ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )
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İhale Süreci / Sonucu
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
İhale Konusu
Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş (BOTAŞ), tarafından Batı Karadeniz Faz 2 DGBH Projesi Çelik Boru Mal Alımı İşi ile ilgili olarak 89,5km uzunluğundaki doğalgaz boru hattı için açılan ihale
İhaleyi Açan Taraf
Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş (BOTAŞ)
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
30.12.2022
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
%49,90
İhaleye Teklif Verme Tarihi
30/12/2022
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
İhale Sonucu
-
İhale Bedeli
-
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
-
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
-
Açıklamalar
Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş (BOTAŞ), tarafından Batı Karadeniz Faz 2 DGBH Projesi Çelik Boru Mal Alımı İşi ile ilgili olarak 89,5km uzunluğundaki doğalgaz boru hattı için 30.12.2022 tarihinde açılan ihaleye İş Ortağımız ile birlikte teklif verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091413
BIST
14:305.553
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 76,02
|Açılış
|: 5.511
|
|Önceki Kapanış
|: 5.477
|
5.555
En Düşük
5.511
14:3018,7178
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0125
|Açılış
|: 18,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8850
|
18,7417
En Düşük
18,6689
14:3020,0232
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0350
|Açılış
|: 20,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1100
|
20,0298
En Düşük
19,9038
14:301.094,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 2,84
|Açılış
|: 1.094,35
|
|Önceki Kapanış
|: 1.091,51
|
1.096,81
En Düşük
1.088,42
BIST En Aktif Hisseler14:30
|TERA
|19,48
|3.038.783
|% 9,99
|
|SAMAT
|19,32
|90.278.237
|% 9,96
|
|COSMO
|121,50
|6.058.499
|% 9,95
|
|BRKSN
|23,46
|3.885.451
|% 9,93
|
|BALAT
|24,18
|2.532.139
|% 9,91
|
|UZERB
|153,00
|13.294.955
|% -10,00
|
|ZEDUR
|62,10
|2.642.383
|% -10,00
|
|PRDGS
|10,00
|363.358.342
|% -9,99
|
|ULUFA
|10,46
|66.098.604
|% -9,20
|
|BRKVY
|37,00
|319.951.308
|% -6,04
|
|ASELS
|62,50
|6.911.300.264
|% 6,29
|
|TUPRS
|536,20
|4.075.075.120
|% 5,86
|
|THYAO
|143,40
|3.879.629.738
|% 0,77
|
|PETKM
|20,40
|3.071.075.280
|% 2,72
|
|KOZAL
|571,60
|2.635.521.487
|% 3,93
|
|EKGYO
|8,77
|2.509.913.416
|% 1,74
|
|DOHOL
|10,60
|1.842.604.381
|% 4,54
|
|YKBNK
|11,97
|1.844.041.728
|% -0,25
|
|PETKM
|20,40
|3.071.075.280
|% 2,72
|
|ISCTR
|12,98
|1.712.080.943
|% 0,46
|
|14:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7156
|18,7178
|% 0,07
|
|Euro
|20,0118
|20,0232
|% 0,18
|
|Sterlin
|22,4860
|22,5988
|% -0,09
|
|Frank
|20,2369
|20,3588
|% 0,22
|
|Riyal
|4,9625
|4,9874
|% 0,05
|
|14:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.819
|1.819
|4,56
|
|Altın Gr.
|1.094
|1.094
|2,74
|
|Cumhuriyet
|7.329
|7.440
|3,00
|
|Tam
|7.376
|7.426
|-7,00
|
|Yarım
|3.572
|3.630
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.791
|1.814
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,95
|23,98
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|14,39
|14,41
|0,03
|
|B. Petrol
|83,29
|83,29
|-0,17
|
Seans Raporu
14:30
daha fazla
-
14:45
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SASA, HEKTS, AKSEN
-
14:45XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 76, 06 artarak (% 1.57 ) 4, 913
-
14:45
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SAMAT, BRKSN, TERA, COSMO
-
14:45
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ZEDUR, PRDGS, UZERB
-
14:45
AKSGY, SAMAT, RYGYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında