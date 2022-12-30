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***ERCB*** ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu

30.12.2022 13:56
***ERCB*** ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu


***ERCB*** ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )

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İhale Süreci / Sonucu

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Bildirim İçeriği

İhale Konusu
Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş (BOTAŞ), tarafından Batı Karadeniz Faz 2 DGBH Projesi Çelik Boru Mal Alımı İşi ile ilgili olarak 89,5km uzunluğundaki doğalgaz boru hattı için açılan ihale
İhaleyi Açan Taraf
Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş (BOTAŞ)
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
30.12.2022
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
%49,90
İhaleye Teklif Verme Tarihi
30/12/2022
İhalenin Sonuçlandığı Tarih

İhale Sonucu
-
İhale Bedeli
-
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
-
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
-
Açıklamalar

Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş (BOTAŞ),  tarafından  Batı Karadeniz Faz 2 DGBH Projesi Çelik Boru Mal Alımı İşi  ile ilgili olarak 89,5km uzunluğundaki doğalgaz boru hattı için 30.12.2022 tarihinde açılan ihaleye  İş Ortağımız ile birlikte teklif verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091413


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