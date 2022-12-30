***ERCB*** ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu









***ERCB*** ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhale Süreci / SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiİhale KonusuBoru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş (BOTAŞ), tarafından Batı Karadeniz Faz 2 DGBH Projesi Çelik Boru Mal Alımı İşi ile ilgili olarak 89,5km uzunluğundaki doğalgaz boru hattı için açılan ihaleİhaleyi Açan TarafBoru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş (BOTAŞ)İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı30.12.2022Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer TaraflarGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı%49,90İhaleye Teklif Verme Tarihi30/12/2022İhalenin Sonuçlandığı Tarihİhale Sonucuİhale Bedeliİhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen KısımOrtaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)AçıklamalarBoru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş (BOTAŞ), tarafından Batı Karadeniz Faz 2 DGBH Projesi Çelik Boru Mal Alımı İşi ile ilgili olarak 89,5km uzunluğundaki doğalgaz boru hattı için 30.12.2022 tarihinde açılan ihaleye İş Ortağımız ile birlikte teklif verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091413BIST