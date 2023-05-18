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***ERCB*** ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu

18.05.2023 18:53
***ERCB*** ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu


***ERCB*** ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )

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İhale Süreci / Sonucu

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Evet (Yes)
Bildirim İçeriği

İhale Konusu
Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş (BOTAŞ) tarafından, Manavgat-Alanya-Gazipaşa-Anamur İlçeleri Faz 2 DGBH Projesi Çelik Boru Mal Alımı İşi ile ilgili olarak doğalgaz boru hattı için açılan ihale
İhaleyi Açan Taraf
Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş (BOTAŞ)
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
4.05.2023
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
49,90%
İhaleye Teklif Verme Tarihi
04/05/2023
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
18/05/2023
İhale Sonucu
Kazanılmıştır.
İhale Bedeli
1.597.927.523,00 TL
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
797.365.533,98 TL
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
48,64%
Açıklamalar

Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş (BOTAŞ),  tarafından  Manavgat-Alanya-Gazipaşa-Anamur İlçeleri Faz 2 DGBH Projesi Çelik Boru Mal Alımı İşi  ile ilgili olarak doğalgaz boru hattı için 04.05.2023 tarihinde açılan ihaleye  İş Ortağımız ile birlikte katılmış ve söz konusu ihale  1.597.927.523 TL bedel ile iş ortaklığı tarafından kazanılmıştır. İhalede Erciyas Çelik Boru San. A.Ş.'nin payı 797.365.533,98 TL'dir. Bu ihale işlemine ilişkin olarak söz konusu ihalenin daha önce iptal edilmiş olması, ihalenin yüksek hacmi dolayısıyla şirket ortak payları üzerinde dalgalanmaya yol açması ve 14.05.2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinin piyasalarda yarattığı belirsizlik durumunun değerlendirilerek, Şirketimiz'in ve yatırımcılarımızın meşru çıkarlarının korunması ve borsada oluşabilecek spekülatif hareketlerin önlenmesi amacıyla, SPK'nın II-15.1 Özel Durumlar Tebliği'nin 6'ıncı maddesi kapsamında 04.05.2023 tarihinde içsel bilginin açıklanmasının ertelenmesine karar verilmiş olup, erteleme sebebinin ortadan kalkmış olması nedeniyle ilgili açıklama KAP üzerinden yapılmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1152504


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Çeyrek 2.220 2.295 9,00  
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