***ERCB*** ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu









***ERCB*** ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhale Süreci / SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Evet (Yes)Bildirim İçeriğiİhale KonusuBoru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş (BOTAŞ) tarafından, Manavgat-Alanya-Gazipaşa-Anamur İlçeleri Faz 2 DGBH Projesi Çelik Boru Mal Alımı İşi ile ilgili olarak doğalgaz boru hattı için açılan ihaleİhaleyi Açan TarafBoru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş (BOTAŞ)İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı4.05.2023Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer TaraflarGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı49,90%İhaleye Teklif Verme Tarihi04/05/2023İhalenin Sonuçlandığı Tarih18/05/2023İhale SonucuKazanılmıştır.İhale Bedeli1.597.927.523,00 TLİhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım797.365.533,98 TLOrtaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)48,64%AçıklamalarBoru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş (BOTAŞ), tarafından Manavgat-Alanya-Gazipaşa-Anamur İlçeleri Faz 2 DGBH Projesi Çelik Boru Mal Alımı İşi ile ilgili olarak doğalgaz boru hattı için 04.05.2023 tarihinde açılan ihaleye İş Ortağımız ile birlikte katılmış ve söz konusu ihale 1.597.927.523 TL bedel ile iş ortaklığı tarafından kazanılmıştır. İhalede Erciyas Çelik Boru San. A.Ş.'nin payı 797.365.533,98 TL'dir. Bu ihale işlemine ilişkin olarak söz konusu ihalenin daha önce iptal edilmiş olması, ihalenin yüksek hacmi dolayısıyla şirket ortak payları üzerinde dalgalanmaya yol açması ve 14.05.2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinin piyasalarda yarattığı belirsizlik durumunun değerlendirilerek, Şirketimiz'in ve yatırımcılarımızın meşru çıkarlarının korunması ve borsada oluşabilecek spekülatif hareketlerin önlenmesi amacıyla, SPK'nın II-15.1 Özel Durumlar Tebliği'nin 6'ıncı maddesi kapsamında 04.05.2023 tarihinde içsel bilginin açıklanmasının ertelenmesine karar verilmiş olup, erteleme sebebinin ortadan kalkmış olması nedeniyle ilgili açıklama KAP üzerinden yapılmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1152504BIST