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***ERCB*** ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

21.04.2022 18:49
***ERCB*** ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***ERCB*** ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Yurtiçinde borçlanma aracı ihraç edilmesi hakkında karar alınması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 21.04.2022
İhraç Tavan 1.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 21.04.2022 tarihinde alınan kararda ''Şirketimiz önümüzdeki dönemde artış göstermesi beklenen projeler sebebiyle ihtiyaç duyabileceği olası işletme sermayesi ihtiyacının alternatif finansman yöntemleriyle temini ve olası borçlanma yapısının çeşitlendirilmesi amacıyla borçlanma araçlarının ihracı konusunu değerlendirmektedir. İşbu sebeple 1) Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 3.6.5 no'lu maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Borçlanma Araçları Tebliği hükümlerine uygun olarak, yurtiçinde halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak ve halka arz edilmemek kaydıyla Borsa İstanbul A.Ş.'nin ilgili pazarında işlem görmek üzere 1 yıllık dönem içerisinde çeşitli tertip ve vadelerde bir veya birden fazla seferde gerçekleştirilecek toplam 1.000.000.000 Türk Lirası tutarına kadar Türk Lirası cinsinden piyasa koşullarına bağlı olarak belirlenecek esaslar çerçevesinde borçlanma aracı ihraç edilmesine, 2) Söz konusu ihraca ilişkin yukarıda belirtilen sınırlar dâhilinde kalmak kaydıyla, Sermaye Piyasası Kurulu'na ihraç belgesinin onaylanması talebiyle başvuru yapılmasına 3) Sermaye Piyasası Kurulu'nca onaylı toplu ihraç limitimizin geçerlilik süresi boyunca bir veya birden fazla seferde yapılacak tüm ihraçlarda, ihraçlara ilişkin tutar, vade, faiz, ek getiri oranı, ihraç zamanı ve satış şekli dahil tüm koşulların belirlenmesi aracı kurumun seçimi, aracı kurumla sözleşme imzalanması ve tüm şartların belirlenmesi ihraçların gerçekleştirilmesi, dağıtım esasları ve tahsisatların belirlenmesi, satışların tamamlanması ve ihraç ve satış amacıyla ilgili olabilecek Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., Takasbank A.Ş. ve diğer ilgili merciler nezdinde gerekli başvuruların ve sair tüm işlemlerin yapılması ve tamamlanması ve düzenlenecek sözleşme ve her türlü evrakın şirketimiz adına tanzim ve imza edilmesi hususlarında Yılmaz BAĞ, Aşkın Özgür FİDANOĞLU, Mehmet YALÇIN, Şeniz GÜNAL TURGAN'dan herhangi ikisinin birlikte imzası ile yetkili kılınmasına '' karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022790


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