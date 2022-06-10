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***ERCB*** ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

10.06.2022 19:33
***ERCB*** ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***ERCB*** ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Yurtiçinde borçlanma aracı İhraç Belgesinin SPK onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 21.04.2022
İhraç Tavanı Tutarı 1.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 25.04.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 09.06.2022
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 09.06.2023

Ek Açıklamalar
21.04.2022 tarihli açıklamamıza konu olan yurt içinde halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, çeşitli tertip ve vadelerde, bir veya birden fazla seferde Türk Lirası cinsinden toplam 1.000.000.000 TL tutarına kadar, piyasa koşullarına bağlı olarak iskontolu ve/veya sabit ve/veya değişken kupon faizi ödemeli olarak borçlanma araçları ihraç edilmesine ilişkin ihraç belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.06.2022 tarih ve 30/847 sayılı kararı ile onaylanmış olup, söz konusu ihraca ilişkin Başvuru Formu, İhraç Belgesi ve İhraç Belgesi Eki ekte yer almaktadır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 SPK Onaylı-İhraç Belgesi ve Eki.pdf
EK: 2 Başvuru Formu.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036817


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