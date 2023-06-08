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***ERCB*** ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

08.06.2023 19:28
***ERCB*** ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***ERCB*** ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Yurtiçinde borçlanma aracı ihraç edilmesi hakkında alınan 07.06.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararına dayalı olarak SPK'una bugün başvuru yapılmıştır.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 07.06.2023
İhraç Tavanı Tutarı 1.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 08.06.2023

Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 07.06.2023 tarihinde alınan ve aynı tarihte yatırımcılarımızın bilgisine KAP aracılığıyla sunulan karara dayalı olarak, ek'te yer alan başvuru formu eşliğinde bugün SPK'una başvuru yapılmıştır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1157455


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