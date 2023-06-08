***ERCB*** ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***ERCB*** ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Yurtiçinde borçlanma aracı ihraç edilmesi hakkında alınan 07.06.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararına dayalı olarak SPK'una bugün başvuru yapılmıştır.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 07.06.2023İhraç Tavanı Tutarı 1.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 08.06.2023Ek AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 07.06.2023 tarihinde alınan ve aynı tarihte yatırımcılarımızın bilgisine KAP aracılığıyla sunulan karara dayalı olarak, ek'te yer alan başvuru formu eşliğinde bugün SPK'una başvuru yapılmıştır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur.Eklenen DökümanlarEK: 1 BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1157455BIST