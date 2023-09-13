***ERCB*** ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***ERCB*** ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracına İlişkin SPK OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 07.06.2023İhraç Tavanı Tutarı 1.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 08.06.2023SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 07.09.2023İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 07.09.2024İzahnamenin Yayınlandığı Tarih 13.09.2023Ek Açıklamalar08.06.2023 tarihinde yayımlanan duyurumuzda belirtildiği üzere 1 yıllık süre içerisinde, yurtiçinde halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcıya satılmak üzere Türk Lirası cinsinden, toplam 1.000.000.000 TL (BirMilyarTürkLirası) tutara kadar, tahvil ve/veya finansman bonosu ihracı için 08.06.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na iletmiş olduğumuz başvurumuz, Kurul'un 07.09.2023 tarih ve 52/1103 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Onaylı ihraç belgesi ve eki ile başvuru formu ekte yer almaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.Eklenen DökümanlarEK: 1 Erciyas Çelik Boru Onaylı İhraç Belgesi.pdfEK: 2 Erciyas Çelik Boru Başvuru Formu.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1194612BIST