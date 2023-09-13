***ERCB*** ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
13.09.2023 18:14
***ERCB*** ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracına İlişkin SPK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 07.06.2023
İhraç Tavanı Tutarı 1.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 08.06.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 07.09.2023
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 07.09.2024
İzahnamenin Yayınlandığı Tarih 13.09.2023
Ek Açıklamalar
08.06.2023 tarihinde yayımlanan duyurumuzda belirtildiği üzere 1 yıllık süre içerisinde, yurtiçinde halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcıya satılmak üzere Türk Lirası cinsinden, toplam 1.000.000.000 TL (BirMilyarTürkLirası) tutara kadar, tahvil ve/veya finansman bonosu ihracı için 08.06.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na iletmiş olduğumuz başvurumuz, Kurul'un 07.09.2023 tarih ve 52/1103 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Onaylı ihraç belgesi ve eki ile başvuru formu ekte yer almaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Erciyas Çelik Boru Onaylı İhraç Belgesi.pdf
EK: 2 Erciyas Çelik Boru Başvuru Formu.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1194612
BIST