***ERCB*** ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası









***ERCB*** ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKar Dağıtım PolitikasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Olağanüstü Genel Kurul'unca onaylanmış Kar Dağıtım Politikası ekte kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/994455BIST