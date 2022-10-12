***ERCB*** ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
12.10.2022 18:18
***ERCB*** ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa Başkanlığı'nın 12.10.2022 tarih ve E-18454353-100.06-11777 sayılı yazısı ile Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği uyarınca kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususundaki açıklamalarımız talep edilmiştir.
Şirketimiz hisseleri üzerinde gerçekleşen olağanüstü fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Şirketimizin kamuya açıklanmamış özel bir durumu bulunmamaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071298
BIST
18:053.518
En Yüksek
|Değişim
|: -1,51%
|| -53,80
|Açılış
|: 3.577
|
|Önceki Kapanış
|: 3.572
|
3.591
En Düşük
3.511
18:0518,5846
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0002
|Açılış
|: 18,6780
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6650
|
18,6134
En Düşük
18,5241
18:0518,0355
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0160
|Açılış
|: 18,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0800
|
18,1064
En Düşük
17,9715
18:05997,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 1,90
|Açılış
|: 997,85
|
|Önceki Kapanış
|: 995,95
|
1.001,07
En Düşük
991,73
BIST En Aktif Hisseler18:05
|LINK
|40,48
|56.220.968
|% 10,00
|
|SMRTG
|89,20
|247.908.468
|% 9,99
|
|PRKAB
|26,86
|202.163.380
|% 9,99
|
|DYOBY
|23,12
|91.623.836
|% 9,99
|
|KNFRT
|15,19
|68.570.402
|% 9,99
|
|MEGAP
|4,82
|21.594.251
|% -9,91
|
|MEGAP
|4,82
|21.594.251
|% -9,91
|
|RODRG
|30,92
|10.338.959
|% -7,70
|
|ISGSY
|10,88
|43.300.194
|% -7,33
|
|KUVVA
|39,92
|1.280.752
|% -7,16
|
|THYAO
|85,10
|6.617.316.419
|% 0,71
|
|PETKM
|14,65
|3.194.448.563
|% 0,69
|
|ASELS
|31,62
|3.081.925.201
|% -1,98
|
|SASA
|81,90
|2.818.253.608
|% -3,76
|
|SISE
|28,56
|2.339.738.683
|% -2,92
|
|EKGYO
|4,14
|1.811.045.888
|% -3,94
|
|YKBNK
|8,20
|2.278.186.605
|% -1,32
|
|ISCTR
|8,25
|2.277.994.786
|% -0,48
|
|PETKM
|14,65
|3.194.448.563
|% 0,69
|
|AKBNK
|12,93
|2.160.470.725
|% -1,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5831
|18,5883
|% 0,02
|
|Euro
|18,0413
|18,0600
|% 0,05
|
|Sterlin
|20,5070
|20,6099
|% 0,85
|
|Frank
|18,5427
|18,6545
|% -0,15
|
|Riyal
|4,9307
|4,9555
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.670
|1.670
|3,53
|
|Altın Gr.
|997
|997
|1,54
|
|Cumhuriyet
|6.704
|6.805
|29,00
|
|Tam
|6.721
|6.782
|14,00
|
|Yarım
|3.275
|3.315
|6,00
|
|Çeyrek
|1.641
|1.658
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|18,98
|19,01
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|11,31
|11,32
|-0,13
|
|B. Petrol
|92,60
|92,60
|-1,69
|