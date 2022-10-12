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***ERCB*** ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

12.10.2022 18:18
***ERCB*** ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri


***ERCB*** ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )

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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

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Açıklamalar

   Borsa Başkanlığı'nın 12.10.2022 tarih ve E-18454353-100.06-11777 sayılı yazısı ile Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat  ve miktar  hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği uyarınca kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususundaki açıklamalarımız talep edilmiştir. 
Şirketimiz hisseleri üzerinde gerçekleşen olağanüstü fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Şirketimizin kamuya açıklanmamış özel bir durumu bulunmamaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071298


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Yarım 3.275 3.315 6,00  
Çeyrek 1.641 1.658 3,00  
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Gümüş Gr. 11,31 11,32 -0,13  
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