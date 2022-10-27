***ERCB*** ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
27.10.2022 17:25
***ERCB*** ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa Başkanlığı'nın 27.10.2022 tarih ve E-18454353-100.06-12159 sayılı yazısı ile Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği uyarınca kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususundaki açıklamalarımız talep edilmiştir. Şirketimiz hisseleri üzerinde gerçekleşen olağanüstü fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Şirketimizin kamuya açıklanmamış özel bir durumu bulunmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074700
BIST
17:173.930
En Yüksek
|Değişim
|: -1,17%
|| -46,69
|Açılış
|: 3.978
|
|Önceki Kapanış
|: 3.976
|
3.990
En Düşük
3.906
17:1718,6089
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0010
|Açılış
|: 18,6250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6350
|
18,6540
En Düşük
18,5577
17:1718,7102
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0602
|Açılış
|: 18,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6800
|
18,8400
En Düşük
18,5734
17:17995,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,10
|Açılış
|: 996,10
|
|Önceki Kapanış
|: 995,42
|
1.000,80
En Düşük
990,53
BIST En Aktif Hisseler17:17
|FONET
|13,75
|138.729.357
|% 10,00
|
|EKIZ
|14,30
|641.226
|% 10,00
|
|AYES
|45,12
|1.017.446
|% 10,00
|
|DOBUR
|55,05
|18.094.596
|% 9,99
|
|LUKSK
|83,15
|28.990.337
|% 9,99
|
|AGYO
|6,78
|7.693.727
|% -9,96
|
|KERVN
|0,59
|1.959.455
|% -9,23
|
|KENT
|190,00
|2.745.350
|% -7,77
|
|DIRIT
|3,50
|147.751
|% -5,91
|
|DOGUB
|9,74
|34.741.216
|% -5,34
|
|THYAO
|98,85
|7.915.069.956
|% 0,05
|
|AKBNK
|15,28
|3.062.998.761
|% -3,17
|
|PETKM
|13,44
|2.487.481.350
|% 0,52
|
|TUPRS
|374,80
|2.374.946.743
|% 1,88
|
|SISE
|33,36
|2.350.490.122
|% -1,88
|
|EKGYO
|4,48
|1.480.815.192
|% -1,97
|
|TSKB
|3,11
|1.004.449.327
|% 0,65
|
|SKBNK
|2,10
|434.153.268
|% 0,96
|
|AKBNK
|15,28
|3.062.998.761
|% -3,17
|
|PETKM
|13,44
|2.487.481.350
|% 0,52
|
|17:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6018
|18,6089
|% 0,01
|
|Euro
|18,6920
|18,7102
|% -0,32
|
|Sterlin
|21,5548
|21,6629
|% -0,04
|
|Frank
|18,7529
|18,8659
|% -0,12
|
|Riyal
|4,9370
|4,9618
|% 0,10
|
|17:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.664
|1.665
|-0,14
|
|Altın Gr.
|996
|996
|0,68
|
|Cumhuriyet
|6.639
|6.739
|-43,00
|
|Tam
|6.688
|6.744
|-24,00
|
|Yarım
|3.259
|3.298
|-8,00
|
|Çeyrek
|1.634
|1.649
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|19,57
|19,59
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,73
|11,74
|0,01
|
|B. Petrol
|94,92
|94,92
|1,13
|
Seans Raporu
17:17
daha fazla
-
17:31PCILT
Yüzde -4.15 oranında düşüşle 20.80 lira fiyatla işlem gören hissede 910, 681 adet işlem
-
17:29MZHLD
Yüzde -4.16 oranında düşüşle 147.50 lira fiyatla işlem gören hissede 243, 461 adet işlem
-
17:28XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -43, 75 kaybederek (% -1.25 ) 3, 468
-
17:28
Tavandan işlem gören hisse senedleri : VERUS, EKIZ, LUKSK, ICBCT, ORMA, TUCLK, DOBUR, VKING, FONET, MTRYO
-
17:28
MEPET, EUREN, RAYSG değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında