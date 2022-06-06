***ERCB*** ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ERCB*** ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 2022 ilk çeyrek finansal sonuçlarını içeren yatırımcı sunumu ekte sunulmaktadır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034752BIST