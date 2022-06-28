***ERCB*** ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ERCB*** ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulu Üyemiz Sn. Yaşar TAŞKIRAN 28.06.2022 tarihi itibariyle Şirket Yönetim Kurulu üyeliğinden tamamen şahsi nedenlerle istifa etmiştir. Kendisine bugüne kadar göstermiş olduğu emek ve çalışmalarından ötürü teşekkür ederiz. İstifa ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, 28.06.2022 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulumuzda Sn.Kamil Bilge Erciyas seçilmiş ve Genel Kurulda onaylanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız. Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039844BIST