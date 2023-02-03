***ERCB*** ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.02.2023 16:09
***ERCB*** ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.12.2022, 03.01.2023, 27.01.2023, 01.02.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yatırımcılarımızdan gelen sorular doğrultusunda konuyu netleştirmek adına aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği hasıl olmuştur :
Şirketimiz, Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş (BOTAŞ) tarafından fazlar halinde ihaleleri gerçekleştirilen Batı Karadeniz DGBH Projesi Çelik Boru Mal Alımı İşi ile ilgili olarak
-Faz-3 ihalesini 27 Ocak 2023 tarihinde açıklandığı üzere kazanmıştır.
-Faz-2 ihalesi ile ilgili olarak 30 Aralık 2022 tarihinde gerçekleştirilen ihaleye de katılım sağlanmış olup, 1 Şubat 2023 tarihinde ihalenin uhdemizde kalmadığı açıklanmıştır.
Sonuç olarak , 1.059.604.827 TL tutarındaki Faz-3 ihalesi şirketimizin taraf olduğu iş ortaklığınca kazanılmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1109423
BIST
18:054.998
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En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|AYEN
|31,90
|79.966.234
|% 10,00
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|ISSEN
|63,80
|44.341.664
|% 10,00
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|FLAP
|13,09
|26.711.542
|% 10,00
|
|DITAS
|32,12
|9.397.906
|% 10,00
|
|DURDO
|39,82
|3.534.034
|% 10,00
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|CANTE
|71,55
|450.989.987
|% -10,00
|
|MRSHL
|517,60
|123.927.705
|% -9,98
|
|GUBRF
|206,10
|4.289.281.965
|% -7,83
|
|CASA
|170,00
|1.019.774
|% -3,19
|
|LUKSK
|84,95
|30.962.647
|% -3,08
|
|THYAO
|142,70
|10.693.152.762
|% 6,02
|
|KOZAL
|537,50
|8.024.598.828
|% -2,27
|
|AKBNK
|16,51
|4.938.123.020
|% 9,63
|
|SISE
|43,04
|4.808.686.624
|% 7,92
|
|ASELS
|57,45
|4.650.171.669
|% 7,48
|
|EKGYO
|7,27
|3.783.600.196
|% 3,56
|
|AKBNK
|16,51
|4.938.123.020
|% 9,63
|
|YKBNK
|9,02
|2.458.933.718
|% 9,47
|
|ISCTR
|10,57
|2.260.300.476
|% 8,19
|
|PETKM
|16,01
|3.285.545.398
|% 5,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8189
|18,8229
|% 0,12
|
|Euro
|20,3870
|20,3972
|% -0,71
|
|Sterlin
|22,6627
|22,7764
|% -1,18
|
|Frank
|20,2844
|20,4066
|% -1,03
|
|Riyal
|4,9993
|5,0244
|% 0,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Gr.
|1.131
|1.131
|-24,83
|
|Cumhuriyet
|7.729
|7.846
|-150,00
|
|Tam
|7.717
|7.800
|-61,00
|
|Yarım
|3.769
|3.817
|-30,00
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|Çeyrek
|1.885
|1.908
|-15,00
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