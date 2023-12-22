***ERCB*** ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ERCB*** ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi27.01.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar27.01.2023 tarihli açıklamamızda ihalesini kazandığımızı belirttiğimizBatı Karadeniz Sakarya Gaz Sahası'nda keşfedilen milli doğal gazın, BOTAŞ ulusal doğal gaz iletim şebekesine aktarılarak kullanıma sunulması için BOTAŞ tarafından yürütülen Projenin 3. Etabı olan BOTAŞ - Batı Karadeniz Faz 3 DGBH Projesi'ne ait tüm sevkiyatların planlanan zamandan önce ve başarıyla gerçekleştirildiğini, 49,90% payımızın olduğu projede İş Ortaklığımızca toplam 1.191.905.967 TL'nin (kdv dahil) tahsil edildiğini, kamuoyunun bilgisine sunarız.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1228248BIST