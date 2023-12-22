***ERCB*** ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.12.2023 22:44
***ERCB*** ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.01.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
27.01.2023 tarihli açıklamamızda ihalesini kazandığımızı belirttiğimiz
Batı Karadeniz Sakarya Gaz Sahası'nda keşfedilen milli doğal gazın, BOTAŞ ulusal doğal gaz iletim şebekesine aktarılarak kullanıma sunulması için BOTAŞ tarafından yürütülen Projenin 3. Etabı olan BOTAŞ - Batı Karadeniz Faz 3 DGBH Projesi'ne ait tüm sevkiyatların planlanan zamandan önce ve başarıyla gerçekleştirildiğini, 49,90% payımızın olduğu projede İş Ortaklığımızca toplam 1.191.905.967 TL'nin (kdv dahil) tahsil edildiğini, kamuoyunun bilgisine sunarız.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1228248
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