***ERCB*** ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ERCB*** ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYıl sonu itibarıyla faaliyetlerini durduracağını beyan eden Hyperloop One şirketi ile bir bağımız bulunmamaktadır.Öte yandan Hyperloop TT'nin de dahil olduğu ekosistemdeki çoğu büyük hyperloop kurum ve kuruluşlarına desteğimiz, tüm hızıyla devam etmektedir.Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1229091BIST