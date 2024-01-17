***ERCB*** ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ERCB*** ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Erciyas Çelik Boru Sanayi A.Ş. ve Birleşik Metal-İş Sendikası arasında yürütülmekte olan toplu iş sözleşmesi müzakere sürecinde, Birleşik Metal-İş Sendikası tarafından uygulama tarihi 31 Ocak 2024 olmak üzere grev kararı alındığı Şirketimize bildirilmiştir.Toplu iş sözleşmesi süreci halen devam etmekte olup, önemli gelişmeler ilgili düzenlemeler çerçevesinde kamuya açıklanacaktır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241152BIST