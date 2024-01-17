***ERCB*** ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.01.2024 18:44
***ERCB*** ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Erciyas Çelik Boru Sanayi A.Ş. ve Birleşik Metal-İş Sendikası arasında yürütülmekte olan toplu iş sözleşmesi müzakere sürecinde, Birleşik Metal-İş Sendikası tarafından uygulama tarihi 31 Ocak 2024 olmak üzere grev kararı alındığı Şirketimize bildirilmiştir.
Toplu iş sözleşmesi süreci halen devam etmekte olup, önemli gelişmeler ilgili düzenlemeler çerçevesinde kamuya açıklanacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241152
BIST
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18:058.024
En Düşük
|Değişim
|: -0,10%
|| -7,80
|Açılış
|: 7.999
|
|Önceki Kapanış
|: 8.032
|
7.983
En Yüksek
8.053
18:0530,1276
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0251
|Açılış
|: 30,2650
|
|Önceki Kapanış
|: 30,1900
|
30,1536
En Düşük
29,9533
18:0532,7590
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0010
|Açılış
|: 32,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,8000
|
32,8791
En Düşük
32,5668
18:051.943,91
En Yüksek
|Değişim
|: -0,99%
|| -19,37
|Açılış
|: 1.943,91
|
|Önceki Kapanış
|: 1.963,28
|
1.968,97
En Düşük
1.943,83
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MEGMT
|39,82
|2.226.499.853
|% 10,00
|
|KFEIN
|74,25
|55.848.400
|% 10,00
|
|YAYLA
|8,69
|77.153.711
|% 10,00
|
|SURGY
|46,42
|823.597.825
|% 10,00
|
|GARFA
|108,90
|110.412.213
|% 10,00
|
|SNPAM
|101,80
|10.191.326
|% -7,45
|
|EKOS
|50,75
|1.300.149.718
|% -6,88
|
|SEKUR
|27,48
|12.091.327
|% -6,85
|
|ANELE
|12,36
|101.255.470
|% -6,72
|
|SNKRN
|26,60
|1.552.092
|% -6,67
|
|THYAO
|252,50
|8.861.517.965
|% 1,08
|
|ISCTR
|25,68
|5.546.597.910
|% 1,90
|
|AKBNK
|42,00
|3.333.726.646
|% 0,48
|
|YKBNK
|22,18
|3.032.815.066
|% -0,36
|
|EREGL
|43,44
|2.684.914.086
|% -1,94
|
|EKGYO
|8,78
|2.364.767.614
|% 4,65
|
|ISCTR
|25,68
|5.546.597.910
|% 1,90
|
|AKFGY
|1,89
|367.767.820
|% -0,53
|
|SKBNK
|5,06
|733.047.267
|% -2,69
|
|YKBNK
|22,18
|3.032.815.066
|% -0,36
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,1213
|30,1266
|% 0,08
|
|Euro
|32,7459
|32,7634
|% 0,01
|
|Sterlin
|38,0510
|38,2418
|% 0,37
|
|Frank
|34,6174
|34,8259
|% -0,54
|
|Riyal
|8,0084
|8,0486
|% 0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,55
|22,57
|% 0,66
|
|Platin
|883,22
|885,10
|% 0,66
|
|Paladyum
|921,55
|925,78
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,67
|77,67
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.005,07
|2.005,40
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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