***ERCB*** ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ERCB*** ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin ana ortağı Erciyas Holding A.Ş. ("Erciyas Holding") tarafından bugün Şirketimize yapılan bildirimdeHollanda Hükümeti'nce desteklenen ve finanse edilen, 25'ten fazla Hyperloop Teknoloji geliştirici ve tedarikçi uluslararası şirketin dahil olduğu ‘'Stiching Hyperloop Development Program'' (Hyperloop Geliştirme Pragramı Vakfı https://www.hyperloopdevelopmentprogram.com ) tarafından, Erciyas Holding'in, 3 Ekim 2023 tarihinde Programa davet edildiği,Erciyas Holding ile Hyperloop Geliştirme Programı Vakfı arasında 22 Şubat 2024 tarihinde "Programa Giriş ve Katkı Anlaşması" imzalandığı,bildirilmiştir.Hyperloop konseptinin geliştirilmesi kapsamında katkı sağlayanlara, belirli oranlarda destek vermek ve böylece konsept gelişmelerini hızlandırmak maksadıyla kurulan Hyperloop Geliştirme Programı Vakfı ile Erciyas Holding arasında imzalanan anlaşma kapsamındaErciyas Holding olarak küresel ölçekte konseptin geliştirilmesi kapsamındaki- Arge çalışmalarına ilişkin giderlerin,- Ekipman harcamalarının,- Personel harcamaları, sponsorluklar, konferans katılımları vb. masrafların- Erciyas Çelik Boru olarak üretmeyi planladığımız hyperloop test hatları/prototipleri borularının üretimleri için hizmet ve servis şeklindeki ayni katkılarınHyperloop Geliştirme Programı kapsamında %24'e varan oranda desteklenmesi söz konusudur.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252611BIST