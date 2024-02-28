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***ERCB*** ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

28.02.2024 13:23
***ERCB*** ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***ERCB*** ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin ana ortağı Erciyas Holding A.Ş. ("Erciyas Holding") tarafından bugün Şirketimize yapılan bildirimde
Hollanda Hükümeti'nce desteklenen ve finanse edilen, 25'ten fazla Hyperloop Teknoloji geliştirici ve tedarikçi uluslararası şirketin dahil olduğu ‘'Stiching Hyperloop Development Program'' (Hyperloop Geliştirme Pragramı Vakfı https://www.hyperloopdevelopmentprogram.com ) tarafından, Erciyas Holding'in, 3 Ekim 2023 tarihinde Programa davet edildiği,
Erciyas Holding ile Hyperloop Geliştirme Programı Vakfı arasında 22 Şubat 2024 tarihinde "Programa Giriş ve Katkı Anlaşması" imzalandığı,
bildirilmiştir.
Hyperloop konseptinin geliştirilmesi kapsamında katkı sağlayanlara, belirli oranlarda destek vermek ve böylece konsept gelişmelerini hızlandırmak maksadıyla kurulan Hyperloop Geliştirme Programı Vakfı ile Erciyas Holding arasında imzalanan anlaşma kapsamında
Erciyas Holding olarak küresel ölçekte konseptin geliştirilmesi kapsamındaki
- Arge çalışmalarına ilişkin giderlerin,
- Ekipman harcamalarının,
- Personel harcamaları, sponsorluklar, konferans katılımları vb. masrafların
- Erciyas Çelik Boru olarak üretmeyi planladığımız hyperloop test hatları/prototipleri borularının üretimleri için hizmet ve servis şeklindeki ayni katkıların
Hyperloop Geliştirme Programı kapsamında %24'e varan oranda desteklenmesi söz konusudur. 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252611


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