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***ERCB*** ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

21.07.2023 19:23
***ERCB*** ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***ERCB*** ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Hale Çırak Mali Analiz ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü 20.07.2023 0216 663 63 91 ir@erciyas.com -Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı & Kurumsal Yönetim ve Derecelendirme Lisansı & Türev Araçlar Lisansı 208487 & 701907 & 304495




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1174377


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SDTTR 180,40 1.584.584.454 % 10,00  
YEOTK 145,20 1.078.158.765 % 10,00  
BFREN 6.029,80 325.122.419 % 10,00  
ESCAR 123,20 227.479.570 % 10,00  
OYAYO 30,80 36.598.185 % 10,00  
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18:00 Alış Satış %  
Dolar 26,9333 26,9388 % 0,72  
Euro 29,9691 29,9753 % 0,42  
Sterlin 34,5308 34,7040 % 0,59  
Frank 30,9912 31,1779 % 0,78  
Riyal 7,1591 7,1950 % 0,66  
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18:00 Alış Satış %  
Altın Ons 1.963 1.964 -5,87  
Altın Gr. 1.699 1.700 5,03  
Cumhuriyet 11.380 11.552 -114,00  
Tam 11.109 11.254 -55,00  
Yarım 5.555 5.653 -27,00  
Çeyrek 2.777 2.827 -13,00  
Gümüş.Ons 24,66 24,68 -0,09  
Gümüş Gr. 21,35 21,37 0,06  
B. Petrol 80,56 80,56 0,94  
Seans Raporu 18:00
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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