***ERCB*** ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ERCB*** ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoHale Çırak Mali Analiz ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü 20.07.2023 0216 663 63 91 ir@erciyas.com -Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı & Kurumsal Yönetim ve Derecelendirme Lisansı & Türev Araçlar Lisansı 208487 & 701907 & 304495http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1174377BIST