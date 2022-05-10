***ERCB*** ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
10.05.2022 21:59
***ERCB*** ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
10/05/2022
Karar Sayısı
2022/11
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
FİNANSAL TABLOLARIN VE FAALİYET RAPORUNUN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN
KARAR TARİHİ : 10.05.2022
KARAR SAYISI :2022/11
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ"NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI
a) Ortaklığımızın 01.01.2022 - 31.03.2022 hesap dönemine ilişkin, Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu tarafından 10.05.2022 tarihinde onaylanmış Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II.14.1. sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'ne ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan dipnotları ile birlikte konsolide finansal durum tablosu, konsolide kapsamlı gelir tablosu, konsolide nakit akış tablosu ve konsolide özkaynak değişim tablosu, söz konusu döneme ait yönetim kurulu faaliyet raporunun tarafımızca incelendiğini,
b) Ortaklıktaki görev ve sorumluluk alanında sahip olunan bilgiler çerçevesinde, anılan belgelerin önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
c) Ortaklıktaki görev ve sorumluluk alanında sahip olunan bilgiler çerçevesinde, anılan belgelerin ortaklığın aktifleri, pasifleri, finansal durumu, kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını, işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını
beyan ederiz.
Hakan AVDAN Yılmaz BAĞ
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028943
BIST