***ERCB*** ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)









***ERCB*** ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokFinansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi10/05/2022Karar Sayısı2022/11Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk BeyanıFİNANSAL TABLOLARIN VE FAALİYET RAPORUNUN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUNKARAR TARİHİ : 10.05.2022KARAR SAYISI :2022/11SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ"NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANIa) Ortaklığımızın 01.01.2022 - 31.03.2022 hesap dönemine ilişkin, Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu tarafından 10.05.2022 tarihinde onaylanmış Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II.14.1. sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'ne ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan dipnotları ile birlikte konsolide finansal durum tablosu, konsolide kapsamlı gelir tablosu, konsolide nakit akış tablosu ve konsolide özkaynak değişim tablosu, söz konusu döneme ait yönetim kurulu faaliyet raporunun tarafımızca incelendiğini,b) Ortaklıktaki görev ve sorumluluk alanında sahip olunan bilgiler çerçevesinde, anılan belgelerin önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,c) Ortaklıktaki görev ve sorumluluk alanında sahip olunan bilgiler çerçevesinde, anılan belgelerin ortaklığın aktifleri, pasifleri, finansal durumu, kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını, işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığınıbeyan ederiz.Hakan AVDAN Yılmaz BAĞBağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028943BIST