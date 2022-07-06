***ERCB*** ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
06.07.2022 18:44
***ERCB*** ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
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Türkçe
Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
06/07/2022
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Şirket cirosuna olumlu katkısı beklenmektedir.
Açıklamalar
Şirketimiz Erciyas Çelik Boru San A.Ş , yurtdışında yerleşik iki farklı müşteriden toplam bedeli yaklaşık 11,9 milyon USD tutarında ihracat siparişi almıştır. Söz konusu siparişler kapsamında teslimatların kısmi sevkiyatlar dahilinde olmak üzere Nisan 2023'e kadar gerçekleştirilmesi planlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042413
BIST
18:052.426
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 17,41
|Açılış
|: 2.412
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|: 2.408
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En Düşük
2.404
18:0517,2662
En Yüksek
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|: 17,2600
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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|Önceki Kapanış
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18:05965,38
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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970,80
En Düşük
960,67
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IZFAS
|2,47
|3.414.010
|% 9,99
|
|PSGYO
|9,83
|117.174.491
|% 9,96
|
|RUBNS
|15,12
|5.476.630
|% 9,96
|
|SMRTG
|27,44
|112.559.413
|% 9,94
|
|FONET
|13,93
|27.598.170
|% 9,94
|
|RODRG
|19,57
|767.494
|% -4,91
|
|BASCM
|3,60
|378.504
|% -3,49
|
|ULUSE
|179,80
|12.884.164
|% -3,49
|
|AKSGY
|2,93
|25.334.740
|% -3,30
|
|KOZAL
|164,20
|746.683.513
|% -2,98
|
|THYAO
|49,20
|3.844.834.019
|% 1,61
|
|TUPRS
|244,60
|1.252.048.469
|% -0,08
|
|EREGL
|26,22
|1.244.716.435
|% -1,65
|
|SISE
|21,42
|1.237.970.266
|% 0,28
|
|SASA
|40,92
|814.032.491
|% 1,54
|
|EKGYO
|2,84
|688.906.225
|% 2,90
|
|YKBNK
|4,32
|720.394.527
|% 3,10
|
|ODAS
|2,83
|348.795.381
|% 2,17
|
|AKBNK
|8,06
|675.736.550
|% 1,90
|
|ISCTR
|4,52
|369.605.567
|% 1,80
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2475
|17,2542
|% 0,22
|
|Euro
|17,5295
|17,6098
|% 0,35
|
|Sterlin
|20,6934
|20,7971
|% 1,13
|
|Frank
|17,6479
|17,7542
|% -0,07
|
|Riyal
|4,5848
|4,6078
|% 0,28
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.740
|1.740
|1,65
|
|Altın Gr.
|965
|965
|2,44
|
|Cumhuriyet
|6.495
|6.593
|-43,00
|
|Tam
|6.459
|6.586
|-22,00
|
|Yarım
|3.161
|3.220
|-11,00
|
|Çeyrek
|1.584
|1.610
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|19,21
|19,25
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|10,66
|10,68
|0,04
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|B. Petrol
|104
|104
|3,43
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