***ERCB*** ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









***ERCB*** ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiMüşteri (Customer)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki PayıVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payıİş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih06/07/2022Varsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıYeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiŞirket cirosuna olumlu katkısı beklenmektedir.AçıklamalarŞirketimiz Erciyas Çelik Boru San A.Ş , yurtdışında yerleşik iki farklı müşteriden toplam bedeli yaklaşık 11,9 milyon USD tutarında ihracat siparişi almıştır. Söz konusu siparişler kapsamında teslimatların kısmi sevkiyatlar dahilinde olmak üzere Nisan 2023'e kadar gerçekleştirilmesi planlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042413BIST