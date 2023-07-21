***ERCB*** ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
21.07.2023 19:26
***ERCB*** ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 21.07.2023 tarihli kararıyla Şirketimizde Mali Analiz ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü olarak göreve başlayan Hale Çırak'ın Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak atanmasına karar verilmiştir.
KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ
Başkan Ahmet Fatih Tamay Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Üye Hakan Avdan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Üye Şeniz Günal Turgan CFO
Üye Hale Çırak Mali Analiz ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1174379
BIST
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18:006.688
En Düşük
|Değişim
|: 0,08%
|| 5,67
|Açılış
|: 6.688
|
|Önceki Kapanış
|: 6.682
|
6.618
En Yüksek
6.724
18:0026,9400
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,1930
|Açılış
|: 27,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1800
|
27,0609
En Düşük
26,6357
18:0029,9944
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,1449
|Açılış
|: 30,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 30,3500
|
30,3083
En Düşük
29,6517
18:001.701,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 6,57
|Açılış
|: 1.701,12
|
|Önceki Kapanış
|: 1.694,55
|
1.713,34
En Düşük
1.688,80
BIST En Aktif Hisseler18:00
|SDTTR
|180,40
|1.584.584.454
|% 10,00
|
|YEOTK
|145,20
|1.078.158.765
|% 10,00
|
|BFREN
|6.029,80
|325.122.419
|% 10,00
|
|ESCAR
|123,20
|227.479.570
|% 10,00
|
|OYAYO
|30,80
|36.598.185
|% 10,00
|
|EUYO
|14,77
|1.716.702
|% -9,99
|
|MARKA
|13,70
|99.631.154
|% -9,99
|
|FORTE
|64,35
|21.256.864
|% -9,94
|
|EKIZ
|23,46
|2.079.681
|% -9,77
|
|KGYO
|57,00
|110.099.776
|% -8,36
|
|ASTOR
|97,00
|11.434.217.907
|% 8,14
|
|THYAO
|223,60
|7.494.852.362
|% -0,71
|
|TUPRS
|91,40
|4.713.332.768
|% 0,44
|
|EUPWR
|174,90
|3.877.416.352
|% 3,43
|
|ASELS
|72,20
|3.687.398.478
|% -1,97
|
|ZOREN
|3,99
|2.483.422.178
|% 7,55
|
|EKGYO
|8,28
|2.623.917.378
|% -2,70
|
|SKBNK
|3,00
|882.021.014
|% 1,69
|
|ODAS
|10,35
|2.950.124.292
|% 5,61
|
|CANTE
|20,70
|3.371.746.849
|% -4,61
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9333
|26,9388
|% 0,72
|
|Euro
|29,9691
|29,9753
|% 0,42
|
|Sterlin
|34,5279
|34,7011
|% 0,58
|
|Frank
|30,9838
|31,1705
|% 0,75
|
|Riyal
|7,1590
|7,1949
|% 0,66
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.963
|1.964
|-5,90
|
|Altın Gr.
|1.700
|1.700
|5,38
|
|Cumhuriyet
|11.380
|11.552
|-114,00
|
|Tam
|11.110
|11.255
|-54,00
|
|Yarım
|5.555
|5.654
|-26,00
|
|Çeyrek
|2.777
|2.827
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|24,67
|24,70
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|21,34
|21,36
|0,05
|
|B. Petrol
|80,62
|80,62
|1,00
|
Seans Raporu
18:00
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17:59KONKA
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17:57XU030
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17:57
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17:57XU100
Endeks 6, 716 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 51 üstünde . İşlem hacmi 113, 444.00 milyon TL de
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17:56AVHOL
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