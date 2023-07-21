***ERCB*** ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***ERCB*** ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 21.07.2023 tarihli kararıyla Şirketimizde Mali Analiz ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü olarak göreve başlayan Hale Çırak'ın Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak atanmasına karar verilmiştir.KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİBaşkan Ahmet Fatih Tamay Bağımsız Yönetim Kurulu ÜyesiÜye Hakan Avdan Bağımsız Yönetim Kurulu ÜyesiÜye Şeniz Günal Turgan CFOÜye Hale Çırak Mali Analiz ve Yatırımcı İlişkileri Müdürühttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1174379BIST