***ERCB*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
18.01.2022 09:03
***ERCB*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [ERCB]
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Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/994815
BIST
18:052.086
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 2.089
|
|Önceki Kapanış
|: 2.086
|
2.103
En Düşük
2.084
18:0513,4963
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0588
|Açılış
|: 13,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5250
|
13,5001
En Düşük
13,4068
18:0515,3993
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0651
|Açılış
|: 15,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4100
|
15,4009
En Düşük
15,3140
18:05786,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,19
|Açılış
|: 786,31
|
|Önceki Kapanış
|: 786,12
|
788,33
En Düşük
784,12
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ACSEL
|21,76
|16.182.101
|% 0,00
|
|ADEL
|34,70
|10.157.746
|% 0,00
|
|ADESE
|0,79
|36.691.289
|% 0,00
|
|AEFES
|29,76
|101.580.250
|% 0,00
|
|AGYO
|2,94
|46.118.341
|% 0,00
|
|ACSEL
|21,76
|16.182.101
|% 0,00
|
|ADEL
|34,70
|10.157.746
|% 0,00
|
|ADESE
|0,79
|36.691.289
|% 0,00
|
|AEFES
|29,76
|101.580.250
|% 0,00
|
|AGYO
|2,94
|46.118.341
|% 0,00
|
|PETKM
|9,62
|3.278.531.806
|% 0,00
|
|AKBNK
|7,75
|2.770.594.386
|% 0,00
|
|THYAO
|28,28
|2.762.595.398
|% 0,00
|
|GARAN
|11,99
|2.475.332.735
|% 0,00
|
|KRDMD
|12,76
|2.467.455.086
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,03
|1.524.438.808
|% 0,00
|
|AKBNK
|7,75
|2.770.594.386
|% 0,00
|
|PETKM
|9,62
|3.278.531.806
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,51
|821.261.931
|% 0,00
|
|HALKB
|5,45
|1.447.823.855
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,4849
|13,5018
|% 0,48
|
|Euro
|15,3654
|15,4046
|% 0,46
|
|Sterlin
|18,3072
|18,3990
|% 0,16
|
|Frank
|14,6459
|14,7341
|% 0,06
|
|Riyal
|3,5785
|3,5965
|% 0,24
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.818
|1.818
|-1,55
|
|Altın Gr.
|786
|786
|0,26
|
|Cumhuriyet
|5.221
|5.299
|-30,00
|
|Tam
|5.198
|5.330
|-25,44
|
|Yarım
|2.512
|2.578
|-12,31
|
|Çeyrek
|1.260
|1.289
|-6,15
|
|Gümüş.Ons
|22,96
|22,99
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|9,92
|9,93
|-0,03
|
|B. Petrol
|87,59
|87,59
|1,11
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:55NTHOL
Yüzde 5.83 oranında artışla 7.08 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 714, 950 adet işlem
-
17:54OZKGY
Yüzde 4.03 oranında artışla 7.74 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 845, 101 adet işlem
-
17:54OZKGY
Yüzde 4.03 oranında artışla 7.74 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 845, 101 adet işlem
-
17:53
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, EREGL, FROTO
-
17:53
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAA, HALKB, EKGYO