***EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
12.03.2021 18:01
***EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (A member firm of Deloitte Touche Tohmatsu)
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021-31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 12 Mart 2021 tarihli kararıyla, Denetimden Sorumlu Komite'nin tavsiyesi dikkate alınarak, Şirketimiz ve Bağlı Ortaklıkları'nın 2021 faaliyet yılı hesap ve işlemlerinin Sermaye Piyasası mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde denetimi için DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (A member firm of Deloitte Touche Tohmatsu)'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesi hususunun Şirketimizin 17 Mart 2021 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918015
BIST
18:051.557
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,90
|Açılış
|: 1.558
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|Önceki Kapanış
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1.562
En Düşük
1.549
18:057,5969
En Yüksek
|Değişim
|: 1,62%
|| 0,1210
|Açılış
|: 7,5650
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|Önceki Kapanış
|: 7,4800
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7,6170
En Düşük
7,4594
18:059,0721
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 0,0956
|Açılış
|: 9,0150
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|Önceki Kapanış
|: 8,9400
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9,0911
En Düşük
8,9387
18:05416,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 1,76
|Açılış
|: 416,18
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|Önceki Kapanış
|: 414,42
|
417,54
En Düşük
413,14
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TRILC
|17,71
|10.183.941
|% 10,00
|
|MERIT
|311,50
|1.878.129
|% 9,99
|
|SANKO
|12,01
|165.526.878
|% 9,98
|
|VAKKO
|14,24
|45.728.414
|% 9,96
|
|KAPLM
|26,08
|3.083.901
|% 9,95
|
|EPLAS
|34,20
|16.294.302
|% -10,00
|
|BURCE
|26,68
|48.229.058
|% -7,81
|
|GLRYH
|10,54
|16.528.570
|% -7,14
|
|ALBRK
|1,97
|172.884.214
|% -7,08
|
|ORMA
|18,23
|443.122
|% -6,80
|
|GARAN
|8,92
|1.858.710.277
|% -0,45
|
|SASA
|45,08
|1.207.703.078
|% 0,40
|
|KRDMD
|7,64
|874.976.224
|% 2,14
|
|EKGYO
|2,29
|870.269.750
|% -1,29
|
|THYAO
|14,50
|680.596.039
|% -1,69
|
|EKGYO
|2,29
|870.269.750
|% -1,29
|
|GARAN
|8,92
|1.858.710.277
|% -0,45
|
|YKBNK
|2,74
|473.076.881
|% 0,74
|
|IHLAS
|0,92
|117.111.591
|% 2,22
|
|KRDMD
|7,64
|874.976.224
|% 2,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5827
|7,5909
|% 1,54
|
|Euro
|9,0526
|9,0706
|% 1,05
|
|Sterlin
|10,5203
|10,5730
|% 0,87
|
|Frank
|8,1326
|8,1816
|% 0,91
|
|Riyal
|2,0219
|2,0320
|% 1,73
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.707
|1.708
|-16,13
|
|Altın Gr.
|417
|417
|2,74
|
|Cumhuriyet
|2.763
|2.804
|-15,00
|
|Tam
|2.746
|2.818
|-5,95
|
|Yarım
|1.327
|1.363
|-2,87
|
|Çeyrek
|666
|681
|-1,44
|
|Gümüş.Ons
|25,59
|25,63
|-0,52
|
|Gümüş Gr.
|6,25
|6,26
|-0,04
|
|B. Petrol
|69,35
|69,35
|-0,28
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Seans Raporu
18:05
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17:59AVHOL
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17:57
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17:57
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