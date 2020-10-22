***EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Finansal Rapor









***EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat13 21.936.023 21.011.261 8.152.865 6.416.445Satışların Maliyeti13 -18.444.861 -16.586.915 -6.727.901 -5.240.079TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)3.491.162 4.424.346 1.424.964 1.176.366BRÜT KAR (ZARAR)3.491.162 4.424.346 1.424.964 1.176.366Genel Yönetim Giderleri14 -348.434 -321.980 -113.885 -111.684Pazarlama Giderleri14 -191.979 -175.885 -65.692 -56.391Araştırma ve Geliştirme Giderleri-20.449 -17.536 -6.995 -5.652Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler14 594.158 152.645 258.353 58.642Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler14 -108.802 -153.037 -37.843 -66.248ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)3.415.656 3.908.553 1.458.902 995.033Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler155.798 17.954 148.784 4.809Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-40.844 -11.411 -1.778 -299Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar5 3.104 5.598 -5.673 2.112FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)3.533.714 3.920.694 1.600.235 1.001.655Finansman Gelirleri15 340.965 996.399 58.748 142.515Finansman Giderleri15 -370.002 -403.431 -103.268 -177.143SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)3.504.677 4.513.662 1.555.715 967.027Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri11 -1.955.455 -1.274.854 -933.351 -141.329Dönem Vergi (Gideri) Geliri-1.589.921 -1.277.018 -689.616 -208.868Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-365.534 2.164 -243.735 67.539SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.549.222 3.238.808 622.364 825.698DÖNEM KARI (ZARARI)1.549.222 3.238.808 622.364 825.698Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar99.613 149.787 40.756 41.299Ana Ortaklık Payları1.449.609 3.089.021 581.608 784.399Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)PAY BAŞINA KAZANÇ 0,41417400 0,88257742 0,16617371 0,22411400Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)PAY BAŞINA KAZANÇ 0,41417400 0,88257742 0,16617371 0,22411400Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI5.432.084 5.423.692Dönem Karı (Zararı)1.549.222 3.238.808Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)1.549.222 3.238.808Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)0 0Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler2.782.812 2.081.244Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler6/13/14 1.049.722 848.681Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler20.973 15.721Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-1.742 3.439Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler4/13 21.152 12.282Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 1.563 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler199.223 140.385Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 159.108 117.739Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 40.115 76.065Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 0Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler15 0 -53.419Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-16.506 -70.449Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler15 -302.622 -372.419Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler15 295.248 324.093Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri14 7.076 12.404Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri-16.208 -34.527Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-286.779 7.387Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-30.082 -125.857Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler0 -5.598Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler15 -30.082 -120.259Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler5 -3.104 -5.598Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler11 1.955.455 1.274.854Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-106.090 -3.880Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-106.090 -3.880İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler2.341.208 1.801.475Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler759.774 1.495.968İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-33.012 -20.056İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)792.786 1.516.024Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-24.705 266İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-24.705 266Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)-19.551 -80.698Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler1.633.238 305.360Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-155.871 2.688Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-570.655 167.979İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-22.502 -96.861İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-548.153 264.840Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler233.335 -14.652İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)233.335 -14.652Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-25.664 210.189İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler511.307 -285.625Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)110.280 -244.067Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)401.027 -41.558Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları6.673.242 7.121.527Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler9 -49.814 -62.088Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler8 -62.158 -43.993Vergi İadeleri (Ödemeleri)11 -1.129.186 -1.591.754YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.901.936 -1.664.795Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit GirişleriBağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışlarıİştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri5 13.333 0İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları0 0Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri79.700 0Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları-42.810 -585.533Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri156.916 19.350Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri156.916 19.350Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.454.086 -701.898Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları6 -1.451.082 -690.002Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları6 -3.004 -11.896Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit ÇıkışlarıVerilen Nakit Avans ve Borçlar-657.152 -399.919İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 -43.866Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar-657.152 -356.053Alınan Temettüler5 2.163 3.205FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI598.692 -4.108.511Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri5.737.822 5.831.583Kredilerden Nakit Girişleri5.737.822 5.281.583İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri0 550.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-4.111.484 -4.907.225Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-4.111.484 -4.907.225Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-45.916 -34.394Ödenen Temettüler-815.724 -4.888.590Ödenen Faiz-251.203 -260.584Alınan Faiz232.733 345.180Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-147.536 -194.481YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4.128.840 -349.614Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi638.161 -83.131NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4.767.001 -432.745DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ10.577.931 8.682.881DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ15.344.932 8.250.136Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri15.376.711 10.590.024Finansal Yatırımlar213.883 101.304Ticari Alacaklar3.713.455 3.344.177İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3 260.798 173.296İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar3.452.657 3.170.881Diğer Alacaklar46.099 5.881İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar3 10.689 3.817İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar35.410 2.064Türev Araçlar85.383 48.040Stoklar4 10.637.118 9.329.163Peşin Ödenmiş Giderler192.584 100.233İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler3 3.078 6.308İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler189.506 93.925Diğer Dönen Varlıklar770.525 617.882ARA TOPLAM31.035.758 24.136.704TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR31.035.758 24.136.704DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar212 161Diğer Alacaklar39.544 37.087İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar3 27.592 25.136İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11.952 11.951Türev Araçlar0 2.044Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar5 239.643 200.820Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller393.351 303.214Maddi Duran Varlıklar6 27.532.064 20.653.981Kullanım Hakkı Varlıkları339.675 244.950Maddi Olmayan Duran Varlıklar6 384.756 312.534Peşin Ödenmiş Giderler1.242.401 513.820İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler3 33.666 25.620İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler1.208.735 488.200Ertelenmiş Vergi Varlığı11 60.891 41.911Diğer Duran Varlıklar234.131 225.399TOPLAM DURAN VARLIKLAR30.466.668 22.535.921TOPLAM VARLIKLAR61.502.426 46.672.625KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar3.560.185 4.179.522İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar3.560.185 4.179.522Banka Kredileri7 3.560.185 4.179.522Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları2.721.819 1.379.822İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları2.721.819 1.379.822Banka Kredileri7 2.118.815 1.332.364Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 40.692 35.511İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları7 562.312 11.947Ticari Borçlar3.289.339 2.936.622İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3 90.184 85.731İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar3.199.155 2.850.891Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar9 297.347 153.358Diğer Borçlar228.713 69.341Türev Araçlar80.685 23.199Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)541.719 250.833Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü11 666.304 205.569Kısa Vadeli Karşılıklar8 255.213 241.909Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler202.495 10.279ARA TOPLAM11.843.819 9.450.454TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER11.843.819 9.450.454UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar2.855.730 2.141.633İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar2.855.730 2.141.633Banka Kredileri7 2.629.969 1.380.494Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 225.761 211.139İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları7 0 550.000Türev Araçlar0 79.524Uzun Vadeli Karşılıklar1.006.652 807.324Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar9 1.006.652 807.324Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü11 4.295.557 2.944.337Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler2.496 1.878TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER8.160.435 5.974.696TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER20.004.254 15.425.150ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar40.222.137 30.299.298Ödenmiş Sermaye12 3.500.000 3.500.000Sermaye Düzeltme Farkları156.613 156.613Geri Alınmış Paylar (-)-116.232 -116.232Paylara İlişkin Primler (İskontolar)106.447 106.447Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)18.729.113 12.322.040Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-89.031 -43.056Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)82.308 58.952Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-171.339 -102.008Yabancı Para Çevrim Farkları18.818.144 12.365.096Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)8.316.591 5.470.236Yabancı Para Çevrim Farkları8.312.989 5.463.762Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)3.602 6.474Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)3.602 6.474Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler3.597.448 3.485.761Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları4.482.548 2.057.906Net Dönem Karı veya Zararı1.449.609 3.316.527Kontrol Gücü Olmayan Paylar1.276.035 948.177TOPLAM ÖZKAYNAKLAR41.498.172 31.247.475TOPLAM KAYNAKLAR61.502.426 46.672.625Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler3.500.000 156.613 -116.232 106.447 51.239 -72.105 -20.866 10.153.725 10.132.859 4.349.119 13.103 13.103 4.362.222 2.287.528 2.339.334 5.597.990 7.937.324 28.366.761 887.864 29.254.625Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0Diğer Düzeltmeler0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar0 0Transferler1.198.233 4.399.757 -5.597.990 -1.198.233 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.933 0 -8.815 0 -4.882 0 0 0 1.268.144 0 1.263.262 686.607 9.591 0 0 9.591 0 0 0 0 0 0 0 0 0 696.198 0 0 0 0 0 3.089.021 3.089.021 5.048.481 203.448 5.251.929Dönem Karı (Zararı)3.089.021 3.089.021 3.089.021 149.787 3.238.808Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)3.933 -8.815 -4.882 1.268.144 1.263.262 686.607 9.591 9.591 696.198 1.959.460 53.661 2.013.121Sermaye Arttırımı0 0Sermaye Azaltımı0 0Sermaye Avansı0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0Kar Payları-4.681.185 -4.681.185 -4.681.185 -209.118 -4.890.303Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0 0 0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0Dönem Sonu Bakiyeler3.500.000 156.613 0 0 0 -116.232 0 106.447 0 0 0 0 55.172 0 -80.920 0 -25.748 0 0 0 11.421.869 0 11.396.121 5.035.726 22.694 0 0 22.694 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.058.420 3.485.761 0 0 0 2.057.906 3.089.021 5.146.927 28.734.057 882.194 29.616.251Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler3.500.000 156.613 -116.232 106.447 58.952 -102.008 -43.056 12.365.096 12.322.040 5.463.762 6.474 6.474 5.470.236 3.485.761 2.057.906 3.316.527 5.374.433 30.299.298 948.177 31.247.475Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0Diğer Düzeltmeler0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar0 0Transferler111.687 3.204.840 -3.316.527 -111.687 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23.356 0 -69.331 0 -45.975 0 0 0 6.453.048 0 6.407.073 2.849.227 -2.872 0 0 -2.872 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.846.355 0 0 0 0 0 1.449.609 1.449.609 10.703.037 363.619 11.066.656Dönem Karı (Zararı)1.449.609 1.449.609 1.449.609 99.613 1.549.222Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)23.356 -69.331 -45.975 6.453.048 6.407.073 2.849.227 -2.872 -2.872 2.846.355 9.253.428 264.006 9.517.434Sermaye Arttırımı0 0Sermaye Azaltımı0 0Sermaye Avansı0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0Kar Payları-780.198 -780.198 -780.198 -35.761 -815.959Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0Dönem Sonu Bakiyeler3.500.000 156.613 0 0 0 -116.232 0 106.447 0 0 0 0 82.308 0 -171.339 0 -89.031 0 0 0 18.818.144 0 18.729.113 8.312.989 3.602 0 0 3.602 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.316.591 3.597.448 0 0 0 4.482.548 1.449.609 5.932.157 40.222.137 1.276.035 41.498.172Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)1.549.222 3.238.808 622.364 825.698DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar6.405.362 1.263.016 3.337.546 -348.943Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)23.356 3.933 12.467 -1.874Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)9 -88.803 -11.617 0 0Yabancı Para Çevrim Farkları6.453.048 1.268.144 3.325.079 -347.069Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler17.761 2.556 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi11 17.761 2.556 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar3.112.072 750.105 1.600.229 -115.698Yabancı Para Çevrim Farkları3.114.944 740.514 1.612.055 -128.926Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)3.114.944 740.514 1.612.055 -128.926Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-3.682 12.296 -15.162 16.959Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-3.682 12.296 -15.162 16.959Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler810 -2.705 3.336 -3.731Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi11 810 -2.705 3.336 -3.731DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)9.517.434 2.013.121 4.937.775 -464.641TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)11.066.656 5.251.929 5.560.139 361.057Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar363.619 203.448 178.771 28.296Ana Ortaklık Payları10.703.037 5.048.481 5.381.368 332.761http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883115BIST