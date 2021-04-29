***EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Finansal Rapor









***EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat14 10.464.203 6.378.927Satışların Maliyeti14 -6.810.111 -5.501.248TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)3.654.092 877.679BRÜT KAR (ZARAR)3.654.092 877.679Genel Yönetim Giderleri15 -128.925 -110.497Pazarlama Giderleri15 -73.714 -57.537Araştırma ve Geliştirme Giderleri-8.022 -6.371Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler15 71.481 99.349Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler15 -45.808 -38.653ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)3.469.104 763.970Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler4.860 3.391Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-10.122 -12.363Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar5 -4.223 -4.044FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)3.459.619 750.954Finansman Gelirleri16 686.897 281.889Finansman Giderleri16 -105.642 -130.846SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)4.040.874 901.997Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri12 -1.329.112 -579.219Dönem Vergi (Gideri) Geliri-877.800 -402.125Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-451.312 -177.094SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)2.711.762 322.778DÖNEM KARI (ZARARI)2.711.762 322.778Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar94.083 22.340Ana Ortaklık Payları2.617.679 300.438Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 0,74790828 0,08583942Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 0,74790828 0,08583942Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.396.006 2.189.025Dönem Karı (Zararı)2.711.762 322.778Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)2.711.762 322.778Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)0 0Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.431.517 824.027Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler6/14/15 409.835 302.964Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-7.506 7.014Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler1.779 -358Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler4 -9.285 7.372Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler78.574 44.458Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 50.719 33.047Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 27.855 11.411Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler0 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-158.564 46.112Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler16 -196.108 -42.693Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler16 80.266 108.720Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri15 0 6.416Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri-42.722 -26.331Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-200.472 -87.786Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-32.466 -84.150Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler0 0Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-32.466 -84.150Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler5 4.223 4.044Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler12 1.329.112 579.219Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler8.781 12.152Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler8.781 12.152İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-1.155.104 1.283.885Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-305.785 426.707İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)147.845 7.949İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-453.630 418.758Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-11.317 -16.179İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-11.317 -16.179Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)-74.101 -117.393Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-1.052.506 893.474Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-7.046 -8.727Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-64.600 -346.612İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-53.745 -12.641İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-10.855 -333.971Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler12.627 24.852İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)12.627 24.852Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)61.745 129.265İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler285.879 298.498Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)146.506 30.513Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)139.373 267.985Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları2.988.175 2.430.690Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler10 -13.214 -16.750Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler9 -25.527 -11.660Vergi İadeleri (Ödemeleri)12 -553.428 -213.255YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-2.957.870 -385.226Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit GirişleriBağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları7 -2.119.605 0İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri0 0İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları0 0Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri50.000 90.850Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları-19.320 -24.735Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri3.841 102Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri3.841 102Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-596.708 -281.521Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları6 -594.267 -280.767Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları6 -2.441 -754Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit ÇıkışlarıVerilen Nakit Avans ve Borçlar-282.470 -169.922İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 0Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar-282.470 -169.922Alınan Temettüler5 6.392 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-5.617.551 252.128Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri1.194.173 2.171.448Kredilerden Nakit Girişleri1.194.173 2.171.448İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri0 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-586.518 -1.689.801Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-586.518 -1.689.801Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-3.561 -3.108Ödenen Temettüler-6.365.243 -9.000Ödenen Faiz-93.213 -105.759Alınan Faiz236.811 21.174Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 -132.826YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-6.179.415 2.055.927Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi847.150 191.734NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-5.332.265 2.247.661DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ13.510.993 10.577.931DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ8.178.728 12.825.592Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri8.184.237 13.542.177Finansal Yatırımlar9.718 39.048Ticari Alacaklar4.907.414 3.827.829İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3 145.916 258.985İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar4.761.498 3.568.844Diğer Alacaklar47.877 46.520İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar3 4.884 10.892İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar42.993 35.628Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0Türev Araçlar116.609 37.510Stoklar4 12.792.999 10.106.678Peşin Ödenmiş Giderler193.827 132.990İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler3 396 280İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler193.431 132.710Diğer Dönen Varlıklar859.799 774.490ARA TOPLAM27.112.480 28.507.242TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR27.112.480 28.507.242DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar245 199Diğer Alacaklar57.546 39.325İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar3 29.424 28.458İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar28.122 10.867Türev Araçlar41 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar5 248.596 229.956Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller415.747 368.168Maddi Duran Varlıklar6 30.318.930 26.061.836Kullanım Hakkı Varlıkları360.459 317.644Maddi Olmayan Duran Varlıklar2.490.527 410.715Şerefiye7 1.062.868 0Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar6 1.427.659 410.715Peşin Ödenmiş Giderler2.112.064 1.776.075İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler3 729.742 643.367İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler1.382.322 1.132.708Ertelenmiş Vergi Varlığı12 72.312 72.311Diğer Duran Varlıklar140.591 210.441TOPLAM DURAN VARLIKLAR36.217.058 29.486.670TOPLAM VARLIKLAR63.329.538 57.993.912KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar2.303.499 1.193.496İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar2.303.499 1.193.496Banka Kredileri8 2.303.499 1.193.496Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları2.814.669 2.592.032İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları2.814.669 2.592.032Banka Kredileri8 2.208.826 1.988.924Kiralama İşlemlerinden Borçlar8 43.516 40.415İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları8 562.327 562.693Ticari Borçlar4.346.245 3.766.949İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3 95.227 131.336İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar4.251.018 3.635.613Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar10 229.900 197.296Diğer Borçlar463.228 131.885Türev Araçlar8.576 59.582Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)836.940 542.194Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü12 861.087 536.715Kısa Vadeli Karşılıklar9 271.709 253.624Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler146.822 160.339ARA TOPLAM12.282.675 9.434.112TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER12.282.675 9.434.112UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar2.872.273 2.812.743İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar2.872.273 2.812.743Banka Kredileri8 2.624.668 2.574.623Kiralama İşlemlerinden Borçlar8 247.605 238.120Uzun Vadeli Karşılıklar1.029.165 968.136Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar10 1.029.165 968.136Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü12 4.830.478 3.655.488Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler2.019 1.857TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER8.733.935 7.438.224TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER21.016.610 16.872.336ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar41.024.581 39.809.427Ödenmiş Sermaye13 3.500.000 3.500.000Sermaye Düzeltme Farkları156.613 156.613Geri Alınmış Paylar (-)-116.232 -116.232Paylara İlişkin Primler (İskontolar)106.447 106.447Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)20.595.053 17.160.511Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-26.935 -37.740Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)88.671 77.866Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-115.606 -115.606Yabancı Para Çevrim Farkları20.621.988 17.198.251Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)9.051.434 7.612.999Yabancı Para Çevrim Farkları9.001.753 7.628.480Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)49.681 -15.481Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)49.681 -15.481Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler4.628.583 3.597.448Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları485.004 4.482.548Net Dönem Karı veya Zararı2.617.679 3.309.093Kontrol Gücü Olmayan Paylar1.288.347 1.312.149TOPLAM ÖZKAYNAKLAR42.312.928 41.121.576TOPLAM KAYNAKLAR63.329.538 57.993.912Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler3.500.000 156.613 -116.232 106.447 58.952 -102.008 -43.056 12.365.096 12.322.040 5.463.762 6.474 6.474 5.470.236 3.485.761 2.057.906 3.316.527 5.374.433 30.299.298 948.177 31.247.475Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0Diğer Düzeltmeler0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar0 0Transferler12.920 3.303.607 -3.316.527 -12.920 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.640 0 0 0 6.640 0 0 0 2.000.163 0 2.006.803 863.533 13.547 0 0 13.547 0 0 0 0 0 0 0 0 0 877.080 0 0 0 0 0 300.438 300.438 3.184.321 103.228 3.287.549Dönem Karı (Zararı)300.438 300.438 300.438 22.340 322.778Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)6.640 0 6.640 2.000.163 2.006.803 863.533 13.547 13.547 877.080 2.883.883 80.888 2.964.771Sermaye Arttırımı0 0Sermaye Azaltımı0 0Sermaye Avansı0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0Kar Payları0 0 0 -9.000 -9.000Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0 0 0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0Dönem Sonu Bakiyeler3.500.000 156.613 0 0 0 -116.232 0 106.447 0 0 0 0 65.592 0 -102.008 0 -36.416 0 0 0 14.365.259 0 14.328.843 6.327.295 20.021 0 0 20.021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.347.316 3.498.681 0 0 0 5.361.513 300.438 5.661.951 33.483.619 1.042.405 34.526.024Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler3.500.000 156.613 -116.232 106.447 77.866 -115.606 -37.740 17.198.251 17.160.511 7.628.480 -15.481 -15.481 7.612.999 3.597.448 4.482.548 3.309.093 7.791.641 39.809.427 1.312.149 41.121.576Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0Diğer Düzeltmeler0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar0 0Transferler1.031.135 2.277.958 -3.309.093 -1.031.135 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.805 0 0 0 10.805 0 0 0 3.423.737 0 3.434.542 1.373.273 65.162 0 0 65.162 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.438.435 0 0 0 0 0 2.617.679 2.617.679 7.490.656 232.498 7.723.154Dönem Karı (Zararı)2.617.679 2.617.679 2.617.679 94.083 2.711.762Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)10.805 0 10.805 3.423.737 3.434.542 1.373.273 65.162 65.162 1.438.435 4.872.977 138.415 5.011.392Sermaye Arttırımı0 0Sermaye Azaltımı0 0Sermaye Avansı0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0Kar Payları-6.275.502 -6.275.502 -6.275.502 -256.300 -6.531.802Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0Dönem Sonu Bakiyeler3.500.000 156.613 0 0 0 -116.232 0 106.447 0 0 0 0 88.671 0 -115.606 0 -26.935 0 0 0 20.621.988 0 20.595.053 9.001.753 49.681 0 0 49.681 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.051.434 4.628.583 0 0 0 485.004 2.617.679 3.102.683 41.024.581 1.288.347 42.312.928Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)2.711.762 322.778DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar3.434.542 2.006.803Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)10.805 6.640Yabancı Para Çevrim Farkları3.423.737 957.968Yabancı Para Çevrim Farkları1.511.688 944.421Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)1.511.688 944.421Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)81.452 17.367Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)81.452 17.367Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-16.290 -3.820Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi12 -16.290 -3.820DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)5.011.392 2.964.771TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)7.723.154 3.287.549Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar232.498 103.228Ana Ortaklık Payları7.490.656 3.184.321http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932536BIST