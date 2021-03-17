***EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2020 Yılına İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020Karar Tarihi 17.02.2021Genel Kurul Tarihi 17.03.2021Genel Kurul Saati 10:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 16.03.2021Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ATAŞEHİRAdres Barbaros Mahallesi Ardıç Sokak No: 6 Ataşehir/İstanbul, OYAK Maden Metalürji Merkez Binası Konferans SalonuGündem Maddeleri1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın Oluşturulması ve Saygı Duruşu,2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının ve Sair Evrakın İmzalanması Hususunda Toplantı Başkanlığı'na Yetki Verilmesi,3 - 2020 Yılı Hesap Dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun Okunması ve Görüşülmesi,4 - 2020 Yılı Hesap Dönemi Bağımsız Denetim Raporu'nun Okunması,5 - 2020 Yılı Hesap Dönemi Finansal Durum Tablosu, Kâr ve Zarar Hesaplarının Ayrı Ayrı Okunması, Görüşülmesi, Onaya Sunulması ve Karara Bağlanması,6 - Dönem İçerisinde Yönetim Kurulu Üyeliğinde Meydana Gelen Değişikliğin Oya Sunulması ve Karara Bağlanması,7 - 2020 Yılı Hesap Dönemi Yönetim Kurulu Üyelerinin Ayrı Ayrı İbralarının Görüşülmesi, Oya Sunulması ve Karara Bağlanması,8 - 2020 Yılı Hesap Dönemi Kâr Dağıtımı ile İlgili Yönetim Kurulu Teklifinin ve Kâr Dağıtım Tarihinin Görüşülmesi, Oya Sunulması ve Karara Bağlanması,9 - İlgili Mevzuat Hükümleri Uyarınca Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi ve Görev Sürelerinin Tespitinin Görüşülmesi, Oya Sunulması ve Karara Bağlanması,10 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretlerinin Belirlenmesi Hususunun Görüşülmesi, Oya Sunulması ve Karara Bağlanması,11 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde Belirtilen İşleri Yapabilmeleri İçin İzin Verilmesi Hususunun Oya Sunulması ve Karara Bağlanması,12 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu Gereği 2021 Yılı Hesap ve İşlemlerinin Denetimi için Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Seçimine İlişkin Teklifinin Görüşülmesi, Oya Sunulması ve Karara Bağlanması,13 - Üçüncü Kişiler Lehine Verilen Teminat, Rehin, İpotek ve Kefaletler ile Elde Edilen Gelir veya Menfaatlere İlişkin Genel Kurul'a Bilgi Sunulması,14 - 2020 Yılında Yapılan Bağış ve Yardımlara İlişkin Genel Kurul'a Bilgi Sunulması ve 01.01.2021 – 31.12.2021 Hesap Döneminde Yapılacak Bağışların Sınırının Oya Sunulması ve Karara Bağlanması,15 - Kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Alınan kararlar, ekte yer alan 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı dosyasında sunulmuştur.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 Erdemir 2020 Yılı Kar Dağıtım Tablosu.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç DokümanıEK: 2 Erdemir 2020 Profit Distribution Table.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç DokümanıEK: 3 Erdemir Hazır Bulunanlar Listesi 17.03.2021.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 4 Erdemir List of Attendees 17.03.2021.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 5 Erdemir Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - TutanakEK: 6 Erdemir Ordinary General Assembly Meeting Minutes.pdf - TutanakEk Açıklamalar2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı, 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Hazır Bulunanlar Listesi ve 2020 Yılı Kar Dağıtım Tablosu ekte sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918908BIST