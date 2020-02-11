***EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri
11.02.2020 18:17
***EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )
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07.02.2019
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 11 Şubat 2020 tarihli toplantısında SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında, bağlı ortaklıklarımız İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. ve Erdemir Çelik Servis Merkezi Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Şirketimiz arasındaki "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemlere İlişkin Rapor" hazırlanarak onaylanmıştır.
Raporun sonuç kısmı
"2019 yılında, bağlı ortaklığımız İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. ile Şirketimiz arasında yaygın ve süreklilik arz eden, yapılmış olan ticari mal alımı ve slab alımı konulu ticari faaliyetlerin SPK'nın II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde, toplam satışların maliyeti içindeki payının her biri için %10'u aşması, bağlı ortaklığımız Erdemir Çelik Servis Merkezi San. ve Tic. AŞ. ile Şirketimiz arasında, yaygın ve süreklilik arz eden, yapılmış olan mal satış konulu ticari faaliyetin, SPK'nın II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde, toplam satış hasılatı içindeki payının %10'u aşması dolayısıyla 2020 yılında aynı nitelikteki işlemlerin belirlenen esaslara uygun olarak devam edeceği öngörülmekte olup söz konusu işlemlerin önceki yıllarla uyumlu ve piyasa koşulları ile karşılaştırıldığında makul olduğu değerlendirilmektedir." şeklindedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818462
BIST
18:05119.798
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305,40
En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|10,98
|258.604.088
|% 20,00
|
|BOSSA
|11,56
|43.441.784
|% 19,92
|
|QNBFB
|51,75
|1.250.616
|% 15,00
|
|SAYAS
|3,59
|6.112.353
|% 14,70
|
|ISATR
|332.000,00
|332.000
|% 14,48
|
|KRSAN
|9,81
|112.033
|% -9,92
|
|SALIX
|5,78
|199.163
|% -9,69
|
|EGCEY
|0,57
|358.164
|% -9,52
|
|BASCM
|3,50
|64.068
|% -7,41
|
|CEMTS
|8,64
|51.087.217
|% -6,59
|
|THYAO
|14,30
|2.159.335.881
|% 2,00
|
|GARAN
|11,92
|970.086.794
|% 1,19
|
|TRCAS
|4,12
|689.766.396
|% 12,88
|
|YKBNK
|3,01
|689.305.181
|% -3,83
|
|ASELS
|24,76
|681.131.596
|% 2,65
|
|ODAS
|2,16
|553.521.212
|% 1,41
|
|YKBNK
|3,01
|689.305.181
|% -3,83
|
|IHLGM
|1,34
|293.634.983
|% 8,06
|
|EKGYO
|1,65
|371.588.392
|% 1,23
|
|TRCAS
|4,12
|689.766.396
|% 12,88
|
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|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7712
|7,8102
|% 0,37
|
|Frank
|6,1425
|6,1795
|% 0,22
|
|Riyal
|1,5986
|1,6067
|% 0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.569
|1.569
|-5,08
|
|Altın Gr.
|303
|303
|-1,03
|
|Cumhuriyet
|2.016
|2.046
|-2,00
|
|Tam
|2.007
|2.057
|0,07
|
|Yarım
|970
|995
|0,03
|
|Çeyrek
|487
|498
|0,02
|
|Gümüş.Ons
|17,63
|17,67
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,41
|-0,03
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|B. Petrol
|54,14
|54,14
|0,87
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